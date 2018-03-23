Irak’taki operasyonda dikkat çeken detay!

Afrin harekâtında beklenilen ilerlemeyi sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelede bir başka sınır harekâtını da Irak'taki PKK'lı teröristlere yönelik düzenliyor. Irak sınırındaki 34. Hudut Karakolu'na bağlı komandoların aktif rol aldığı Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 55 teröristi etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonuna havadan da destek veriliyor. Önceki gün düzenlenen hava harekâtında 5 terörist etkisiz hale getirildi. PKK açısından önemli bir teröristin de ağır yaralandığı bildirildi. Sözde Hakurk Eyaleti Yürütme Kurulu üyesi Agiri kod adlı Birdal Burhanlı'nın ağır yaralandığının telsiz konuşmalarına yansıdığı belirtilirken söz konusu teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendiriliyor.

ABDULLAH AĞAR O DETAYA DİKKAT ÇEKTİ

Kararlılık harekâtında, PKK'lı teröristlere ait 2 BKS (biksi), 3 AK-47, 2 roketatar ile çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından Hakurk'ta ele geçirilen mühimmatların görsellerini paylaştı. Ağar, silahların yeni olmasına dikkat çekti. Ağar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hakurk Armuş kampı civarında İHA ile tespit edilen 5 teröristin dağ komandonun olağandışı manevrasıyla dün 17.55’te imhası sonucu ele geçen silahlar. Özellikle BKS’ler (Bikisi) sıfır. Bu Bikisi'ler, imha edilen bu teröristlerin Kandil’den kuzeye gelmiş olabileceğini söylüyor."