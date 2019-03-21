Irak'taki faciada ölü sayısı 85'e yükseldi
Irak'ın Musul kentindeki Dicle Nehri'nde batan feribotta ölü sayısı 85'e yükseldi. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, olan feribot kazasına ilişkin acil soruşturma açılması talimatı verdi.
Irak devlet televizyonuna göre, Başbakan Adil Abdulmehdi, olaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Musul'a gitti.
Başbakan Abdulmehdi, burada yaptığı açıklamada, Dicle Nehri açıklarında bir feribotun batması sonucu şu ana kadar 85 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Abdulmehdi'nin ayrıca Musul'daki üst düzey askeri yetkililerle toplantı yaptığı kaydedildi.
Feribotun batma nedeni henüz açıklanmazken yerel kaynaklar, 50 kişilik kapasiteye sahip feribotta 170'ten fazla kişinin bulunduğunu iddia ediyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Abdulmehdi'nin Musul'da bir feribotun batması sonucu sivillerin hayatını kaybettiği olayı yakından takip ettiği ve derhal soruşturma açılması talimatı verdiği belirtildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle