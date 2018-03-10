Irak’ta Musul polisi Afrin'deki teröristlere giden silahlara el koydu

Al Sharqiya televizyonunun haberine göre terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'e göndermek istediği çok sayıda silah ve mühimmat Musul'un doğusunda ele geçirildi.

TRT Haber’in aktardığına göre; Musul polisi, silah ve mühimmat dolu kamyonu Kudüs Mahallesi’ndeki bir evin önünde terk edilmiş şekilde buldu.

Araçta ele geçirilen silahlardan bazıları Irak güvenlik güçlerinin dahi elinde yok.

Yakalanan silahlar Musul üzerinden Afrin'e ulaştırılmaya çalışıldı. Irak ordusu kamyonun ele geçirildiği bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kamyonun önünde park halinde olduğu evin sahibi gözaltına alındı. Süleymaniye plakalı kamyonun şoförü aranıyor.

Benzer bir olayın bir daha yaşanmaması için şehrin çıkışlarında ve kamyonların yoğun olarak kullandıkları köprüler ve yollarda önlemler artırıldı.