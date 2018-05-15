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    Irak'ta hırsızlık suçundan eli kesilmişti Sakarya'da hırsızlıktan yakalandı

    SAKARYA (İHA)
    15.05.2018 - 14:44 | Son Güncelleme:

    Irak’ta hırsızlık suçu işlediği gerekçesiyle sağ eli kesilen ve Sakarya’da da birçok ayrı hırsızlık olayına karışan Irak uyruklu şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

    Edinilen bilgilere göre, Irak uyruklu S.J.M. isimli şahsın kendi ülkesinde yine hırsızlık suçunu işlediği gerekçesiyle sağ elinin kesildiği öğrenildi. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü, hırsızlık suçları ile ilgili yürüttüğü çalışmalarda Adapazarı bölgesinden 2 ayrı ikametten cep telefonu, tablet ve para çalınması olayları ile 1 işyerinden hırsızlık olayını Irak uyruklu bir şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince izi sürülen yabancı uyruklu şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şahsın Bolu ilinden de yine hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Eli kesik hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Öte yandan, şahsın asayiş şubeden çıkarıldığı esnada kesik olduğu elini montuyla kapatması da dikkatlerden kaçmadı.

    Etiketler: eli kesilen , gündem
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