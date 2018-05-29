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    Irak'ta hain saldırı: Bir şehit

    Hürriyet Haber
    29.05.2018 - 17:36 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırı sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

    TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: " 29 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyinde operasyon icra eden unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayı müteakip bölgede icra edilen hava harekâtı neticesinde teröristlere ait tespit edilen hedefler imha edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

    Etiketler: gündem
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