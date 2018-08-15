'Irak'ta gösteriler suiistimal ediliyor'
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Irak’ta 12 Mayıs’ta düzenlenen seçimlerin ardından başlayan protesto gösterileri için “Gösterilerin bazı çevrelerce suiistimal edildiğini görüyoruz. Şiddet olaylarını asla tasvip etmiyoruz. Kaygılarımızı İbadi’ye özellikle ifade etmek isterim” dedi.
Erdoğan, dün Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile Cumhurbaşkanlığı’nda başbaşa ve ve heyetlerarası görüşmemin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan toplantıda özetle şunları söyledi: “Seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümetle çalışmaya hazırız. Gösterilerin bazı çevrelerce suistimal edildiğini görüyoruz. Şiddet hak arama yöntemi değildir. Türkiye olarak şiddet olaylarını asla tasvip etmiyoruz. Bu noktada kaygılarımızı tekrar kardeşim İbadi’ye özellikle ifade etmek isterim. Irak hükümeti DEAŞ belasına, ardından da gayrımeşru referanduma karşı başarılı bir imtihan verdi. Irak halkının acil ihtiyaçlarına karşılık verilmesi önem arz ediyor. Irak’ın sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. Ülkenin yeniden imarı konusunda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Gerek Musul, gerekse Basra’da başkonsolosluklarımızı da yeniden faaliyete geçirme konusunu kendileriyle görüştük. Terörle mücadele konularını da ele alma fırsatı bulduk. Tam işbirliği konusunda mutabık kaldık. DEAŞ’lı caniler ile PKK’lı katiller arasında bizim nazarımızda bir fark yoktur. Bu örgütleri ve uzantılarını bölgemizden kazımakta kararlıyız. PKK terör örgütüyle mücadelede Irak tarafından beklentilerimizi aktardım.
İKİ ÜLKENİN KADERİ AYNI
Türkmenlerin özellikle Kerkük’te maruz kaldıkları saldırılara değinerek kardeşlerimizin güvenliğinin sağlanmasını burada da ifade ediyorum. Kerkük’te vilayetin yapısına uygun bir yönetim ve güvenlik mimarisinin tesis edilmesinin Kerkük’te barışa katkı sağlayacağına inanıyorum. Türkiye ile Irak’ın kaderleri aynıdır. Irak’ın güvenlik, refah ve istikrarı; Türkiye’nin güvenlik, refah ve istikrarıdır.”
TÜRKİYE'YLE BİRLİKTEYİZ
Irak Başbakanı el-İbadi ise konuşmasında özetle şunları öyledi: “Hiçbir zaman Irak topraklarının Türkiye’ye veya herhangi bir komşumuza karşı bir mekan olmasını istemeyiz. Hiçbir örgütün burada yuvalanmasını istemeyiz. Irak’ın kuzeyinde de biz buna karşıyız. Türkiye’ye saldırıların önlenmesi konusunda Türkiye ile birlikteyiz. Türk şirketlerine söylüyoruz; gelin Irak’ta çalışmalarınızı yapın. Basra ve Musul’da başkonsolosluklar açılacaktır. Bazı santraller kurulması ve Türkiye tarafından elektrik iletim hattı tamamlanmış durumda. Habur, Irak tarafında Ovaköy Türkiye tarafında ikinci bir gümrük kapısının açılması çok önemli. Türkiye’nin şu anda yaşamış olduğu, Türk parasının sorunlarıyla ilgili Türkiye’yi destekliyoruz.”
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