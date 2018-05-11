Iraklı, Yunanlı ve Türklerden oluşan şebeke çökertildi!

Jaguar ve Mercedes cipin ele geçtiği operasyonda gözaltına alınanlardan şebeke elebaşı Iraklı Nazar T'nin, Irak'ta otomotiv sektörünün önemli isimlerinden biri olduğu ve çok sayıda oto galerisi olduğu belirtildi.

Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz Nisan ayında, Avrupa'dan sahte belgelerle Türkiye'ye sokulan lüks araçların Irak'a götürülerek satıldığı ihbarını aldı. Alınan ihbar üzerine çalışma başlatan ekipler elebaşılığını Iraklı Nazar T'nin(40) yaptığı uluslar arası çeteye ulaştı. Yapılan tespitlere göre, çetenin Yunanlı üyesi Adam K.(38) başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinden araçların çalınmasını organize ediyordu.

Adam K, daha sonra sahte belgelerle araçları Türkiye'ye sokuyordu. Türkiye'de araçları Türk çete üyeleri Yalçın S.(42) ve Çetin T.(28) teslim alıyordu. Daha sonra araçlar Iraklı Nazar T'nin organizasyonunda Irak'a geçiriliyordu. Irak'ta çok sayıda oto galerisi olduğu ve bu piyasası yöneten en önemli isimlerden biri olduğu belirtilen Nazar T, lüks araçları Irak'ta piyasaya sürüyordu.

Yapılan teknik ve fiziki takipte çetenin önceki gün Türkiye'ye araç sokacağı belirlendi. Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğünde önlem aldı. Jaguar araç sokulduğu sırada operasyon başlatıldı. Lüks araca el konulurken, gümrükte Yunanlı Adam K., Ersin K. ve Çetin T. gözaltına alındı. Büyükçekmece'de bir villaya düzenlenen operasyonda da Iraklı şebeke elebaşı Nazar T. ve Yalçın S. gözaltına alındı.

Aynı yöntemle getirildiği ve Irak'a gönderilmeye hazırlanılan Mercedes cip de villanın önünde ele geçti. 55 bin Dolar paranın da ele geçtiği operasyonda 5 kişinin Emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi. Ele geçen lüks araçların da işlemlerinin tamamlanmasının ardından Almanya'daki sahiplerine bilgi verilerek teslim edileceği belirtildi. Polisin, şebekenin diğer uluslar arası bağlantılarını deşifre etmek için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.