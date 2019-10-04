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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Şahin BOZKURT- Mustafa BAKIRHAN, İSTANBUL (DHA)
04.10.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

Iraklı iş adamı İstanbul'da sır oldu! son görüntüsü ortaya çıktı

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Iraklı iş adamı İstanbul'da sır oldu! son görüntüsü ortaya çıktı

Yatırım yapmak için Irak'tan Türkiye'ye gelen işadamı Majid Kareem Tuama, 10 Eylül'de kayıplara karıştı. En son Esenyurt'ta bir kişi ile buluştuğu belirlenen Tuama'dan 10 Eylül'den bu yana haber alamayan yakınları, Türkiye'ye gelerek kayıp başvurusunda bulundu. Tuama'nın kaybolmadan önce bir kişi ile buluşması ve buluştuğu kafeden ayrılması güvenlik kameralarına yansıdı.

Irak'ın Necef Kenti'nde yaşayan Majid Kareem Tuama, yatırım için daire almak amacıyla yanına aldığı 80 Bin Dolar ile 7 Eylül'de İstanbul'a geldi. Bağcılar Mahmutbey'de bir otele yerleşen Tuama, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yapımı devam eden inşaat projelerinden değeri 840 bin doları bulan 5 tane daire almak için anlaştı ve bu daireler için bir miktar kapora bıraktı.

AĞABEYİNDEN HABER ALAMADI

Daire alım işlemleri sürerken 10 Eylül'de Esenyurt'ta bir kafede Suriyeli olduğu iddia edilen bir kişi ile buluşan Majid Kareem Tuama, o tarihten itibaren kayıplara karıştı. Kafeden buluştuğu kişi ile çıkan Tuama, bir süre sonra yakınlarını arayarak para istedi. Tuama sonrasında ise parayı ileri bir tarihte göndermelerini istedi ve telefonu kapattı. Bu durum üzerine yakınları Tuama'yı aradı ancak bir türlü ulaşamadı. Ağabeyinin başına bir şey geldiğini düşünen kardeşi Mohammed Kareem Tuama, 14 Eylül'de Türkiye'ye geldi.

KAÇIRILMA ŞÜPHESİ

Ağabeyinin kaldığı otele giden ancak ağabeyinin otelden ayrılıp bir daha geri dönmediğini öğrenen Mohammed Kareem Tuama, kaçırıldığını düşündüğü ağabeyi için polise ve savcılığa giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan polis, Majid Kareem Tuama'nın Esenyurt'ta kafede bir kişi ile buluştuğunu ve bir süre sonra kafeden buluştuğu kişi ile ayrıldığını tespit etti. Ancak ne Majid Kareem Tuama'ya ne de buluştuğu kişiye ulaşılabildi. Polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili Irak İstanbul Başkonsolosluğu da devreye girdi.

"YATIRIM YAPACAKTI"

Mohamed Kareem Tuama, ağabeyinin kayıplara karışması ile ilgili olarak arkadaşı Attila Gani aracılığıyla açıklama yaptı.

Gani yaşanan olayı şöyle anlattı:
"Arkadaşımız Irak vatandaşı ve Necef kentinden. Kendisi Irak'ta müteahhit, parasını burada değerlendirmek istiyor. Burada 5 ayrı projeden daire alıyor. Kardeşini arayarak 35 Bin Dolar para istiyor. Kardeşi, ağabeyinin sesinden şüpheleniyor. Ona şu an para gönderemeyeceğini, her yerin kapalı olduğunu söylüyor. Yarım saat sonra kardeşine mesaj atarak parayı göndermesine gerek kalmadığını bir hafta sonra gönderebileceğini söylüyor. Ondan sonra ağabeyinin telefonları kapanıyor. Bir daha kendisinden haber alınamıyor. Arkadaşımız, ağabeyinin kaldığı oteli arıyor ancak otelden ayrıldığını öğrenince Türkiye'ye geldi. Karakola başvurdu. Savcılığa bildirdik. Bir haber alamadık. Toplamda 840 Bin Dolarlık yatırım yapmak istiyor"

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan Majid Kareem Tuama'nın kaybolmadan önce bir kişi ile buluşması ve buluştuğu kafeden ayrılması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aracını park ederek kafeye giren Tuama'nın yanına bir süre sonra bir kişi geliyor. Kafede oturan ikili bir daha sonra yaya olarak bölgeden uzaklaşıyor.

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Son 24 saatte ne oldu? (04.10.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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