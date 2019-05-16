Irak’la teröre karşı işbirliği

IRAK SİYASESETİMİZİN TEMELİ

“Irak’ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması istikrar ve güvenliğin sağlanması Irak siyasetimizin temelini oluşturuyor. Irak’ın zenginliği olan tüm etnik ve dini gruplar Türk halkının dostudur, kardeşidir. Irak ile geçmişten bu yana ekonomi ve ticari alanlarda kapsamlı işbirliğimiz olmuştur. Şu anda 20 milyar dolarlık bir ticaret hacmini hedeflemiş bulunuyoruz ama Irak ile Türkiye arasında 20 milyar dolarlık bir ticaret hacmi yeterli değil.

KERKÜK-CEYHAN PETROL BORU HATTININ FAALİYETE GEÇİRİLMESİ ÖNEMLİ

Irak’ın yeniden imarı konusunda DEAŞ işgalinden en çok zarar gören bölgelerinde kalkındırılmasına ve Irak’ın güneyine kadar uzanan bir ticaret koridoru tesis edilmesine öncelik verdiğimiz teyit ettik. Irak’ta mevcut başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçirmek ve yenilerini açmak suretiyle Irak’ın tüm bölgeleriyle ilişkilerimizi zenginleştirmek istiyoruz. Elektrik alanında Irak’ın yakın vadede ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunabileceğimize Sayın Başbakana ikili görüşmemde ifade ettim. DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemine işaret ettik.

SU GRUBU

Ülkemiz sulama teknolojileriyle artık su yönetimiyle çevreci uygulamalarıyla suyun idareli kullanımı konusunda önemli mesafe aldı. Bu tecrübemizi Irak’la paylaşmak amacıyla bu alanda özel temsilcim olarak Prof. Dr. Veysel Eroğlu 50 kişiden oluşan bir çalışma gurubu teşkil etmiş ve Irak’a münhasır bir eylem planı hazırlamıştır. Görüşmemizde bunu da ele aldık. Hatta bu konuyla ilgili bazı bölgelerde barajlar yapılması konusunu gündeme getirdik.

SURİYE’DE KALICI SİYASİ ÇÖZÜM

Temaslarımızda DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin kararlılıkla sürdürülmesi ve bu alanda Türkiye-Irak arasında askeri işbirliği ve güven anlaşmasının yapılmasının isabetli olacağına aramızda karar verdik. Bunun için Dışişleri Bakanım, Savunma Bakanım ve istihbarat teşkilatı başkanım üçlü olarak muhataplarıyla bir görüşmeyi en kısa zamanda gerçekleştirecekler. Görüş birliği içinde olduğumuz bir diğer husus Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve meseleye kalıcı siyasi çözüm bulunmasıdır.”

‘TÜRKİYE’YE TEHDİDİ KABUL ETMEYİZ’

- IRAK Başbakanı Abdulmehdi de teröre karşı birlikte mücadele etmeye arzuladıklarını belirterek şöyle konuştu: “Hiçbir şekilde Türkiye topraklarına bizim topraklarımızdan bir güvenlik tehdidi oluşmasını kabul etmemiz mümkün değil. Bu bağlamda işbirliğimizi güçlendireceğiz. Irak’ın maruz kalacağı herhangi bir tehdit ve tehlike aynı zamanda Türkiye’yi de tehdit edecektir. Suriye’de olsun diğer bölgelerde olsun birbirimizden bağımsız ve kopuk değiliz. Bölge olarak etkilenmekteyiz. Bizi etkileyen hususlara karşı birlikte mücadele etmeliyiz.”