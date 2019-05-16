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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
16.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Irak’la teröre karşı işbirliği

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Irak’la teröre karşı işbirliği

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak’la terörle mücadele konusunda işbirliğinin önemine dikkat çekerek, “DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi, Türkiye-Irak arasında askeri işbirliği ve güven anlaşmasının yapılmasının isabetli olacağına karar verdik” dedi. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile Beştepe’de başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, özetle şunları söyledi:

IRAK SİYASESETİMİZİN TEMELİ

“Irak’ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması istikrar ve güvenliğin sağlanması Irak siyasetimizin temelini oluşturuyor. Irak’ın zenginliği olan tüm etnik ve dini gruplar Türk halkının dostudur, kardeşidir. Irak ile geçmişten bu yana ekonomi ve ticari alanlarda kapsamlı işbirliğimiz olmuştur. Şu anda 20 milyar dolarlık bir ticaret hacmini hedeflemiş bulunuyoruz ama Irak ile Türkiye arasında 20 milyar dolarlık bir ticaret hacmi yeterli değil.

KERKÜK-CEYHAN PETROL BORU HATTININ FAALİYETE GEÇİRİLMESİ ÖNEMLİ

Irak’ın yeniden imarı konusunda DEAŞ işgalinden en çok zarar gören bölgelerinde kalkındırılmasına ve Irak’ın güneyine kadar uzanan bir ticaret koridoru tesis edilmesine öncelik verdiğimiz teyit ettik. Irak’ta mevcut başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçirmek ve yenilerini açmak suretiyle Irak’ın tüm bölgeleriyle ilişkilerimizi zenginleştirmek istiyoruz. Elektrik alanında Irak’ın yakın vadede ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunabileceğimize Sayın Başbakana ikili görüşmemde ifade ettim. DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemine işaret ettik.

SU GRUBU

Ülkemiz sulama teknolojileriyle artık su yönetimiyle çevreci uygulamalarıyla suyun idareli kullanımı konusunda önemli mesafe aldı. Bu tecrübemizi Irak’la paylaşmak amacıyla bu alanda özel temsilcim olarak Prof. Dr. Veysel Eroğlu 50 kişiden oluşan bir çalışma gurubu teşkil etmiş ve Irak’a münhasır bir eylem planı hazırlamıştır. Görüşmemizde bunu da ele aldık. Hatta bu konuyla ilgili bazı bölgelerde barajlar yapılması konusunu gündeme getirdik.

SURİYE’DE KALICI SİYASİ ÇÖZÜM

Temaslarımızda DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin kararlılıkla sürdürülmesi ve bu alanda Türkiye-Irak arasında askeri işbirliği ve güven anlaşmasının yapılmasının isabetli olacağına aramızda karar verdik. Bunun için Dışişleri Bakanım, Savunma Bakanım ve istihbarat teşkilatı başkanım üçlü olarak muhataplarıyla bir görüşmeyi en kısa zamanda gerçekleştirecekler. Görüş birliği içinde olduğumuz bir diğer husus Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve meseleye kalıcı siyasi çözüm bulunmasıdır.”

‘TÜRKİYE’YE TEHDİDİ KABUL ETMEYİZ’

- IRAK Başbakanı Abdulmehdi de teröre karşı birlikte mücadele etmeye arzuladıklarını belirterek şöyle konuştu: “Hiçbir şekilde Türkiye topraklarına bizim topraklarımızdan bir güvenlik tehdidi oluşmasını kabul etmemiz mümkün değil. Bu bağlamda işbirliğimizi güçlendireceğiz. Irak’ın maruz kalacağı herhangi bir tehdit ve tehlike aynı zamanda Türkiye’yi de tehdit edecektir. Suriye’de olsun diğer bölgelerde olsun birbirimizden bağımsız ve kopuk değiliz. Bölge olarak etkilenmekteyiz. Bizi etkileyen hususlara karşı birlikte mücadele etmeliyiz.”

 

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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