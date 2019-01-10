Irak’la su trafiği başlıyor
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih’le görüşmesinin ardından Irak’ın su sorununu çözmek için özel temsilci olarak atadığı eski bakan Veysel Eroğlu, çalışmaya başladı.
Eroğlu, özellikle Fırat ve Dicle nehirleri sularının hakça bölüşülmesi ve doğru kullanımı konusunda ilgili bakanlıklarla toplantı yaptı. Hazırlanan raporlar, şubat ayında Irak hükümeti ile paylaşılacak. AK Parti Afyon Milletvekili Eroğlu, bu konuda görevlendirilmesinin ardından çalışmalara başladıklarını belirterek şunları söyledi:
SU HARİTASI ÇIKARILIYOR
“Toplantı yaptık. Özellikle Fırat ve Dicle nehrindeki suların hakça bölüşümü için Cumhurbaşkanı talimat verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı bürokratlarından oluşan bir heyet oluşturuyoruz. Bir çalışma grubu kuruluyor. Irak tarafı da çalışma grubu oluşturacak. Önce su kaynaklarını masaya yatıracağız. Mevcut barajlar, göletler ve tesislerin rehabilitasyonuna bakacağız. Daha sonra şehirlerde içme suyu temini, su kayıplarının azaltılması, geri kazanılması, yatırımların finansman modeli gibi konuları ele alacağız. Bu konu, Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin daha da arttırılmasını sağlayacak. Su da bunun lokomotifi olacak.
Şubat başında Irak’a gidebilirim. Sonra onlar gelecek. Bir yol haritası çizdik. Hazırlıklarımız bitince gideceğiz heyetle. Su konusunda tecrübeliyiz. Türkiye su konusunda cimri davranmıyor. Tam tersine bonkör davranıyor. Onların su kaynaklarını verimli kullanamama sorunu var. Tecrübelerimizi yansıtacağız. Türkiye bu konuda tecrübeli.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih’le yaptığı görüşmenin ardından Veysel Eroğlu’nu özel temsilci olarak atadığını açıklamıştı.
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