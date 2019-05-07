Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Yerle bir edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtında, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'da yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
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