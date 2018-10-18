Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen harekatta bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi. TSK'nın Twitter hesabından, harekata ilişkin bilgi paylaşıldı. Açıklamada, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine bugün düzenlenen harekatta bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah ve mühimmat depolarının imha edildiği duyuruldu.
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