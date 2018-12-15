TSK'dan hava harekatı! Teröristler etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Gara bölgesine yapılan hava harekatında 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Son iki gün içinde Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesine 15 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 13 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Son iki gün içinde Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.
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