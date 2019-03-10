Irak'ın kuzeyindeki hedefler vuruldu
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, TSK'nın Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı.
Buna göre, Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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