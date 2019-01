‘Irak’ın altyapısına katkıya hazırız’

KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM

“Komşumuz Irak ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmenin gayreti içinde olacağız. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarını bu yıl içinde kaldığımız yerden devam ettireceğiz. Irak, terör örgütü DEAŞ’a karşı verdiği ve tüm dünyaca takdirle karşılanan mücadeleden muzaffer çıkmıştır, tabii bedeli ağır olmuştur. Gerçekten tarihi ve medeniyeti birçok yerlerde yerle yeksan edilmiştir. Binlerce Iraklı kardeşimiz bu esnada maalesef şehit oldu. Türkiye, bu zorlu mücadelesinde Irak’a güçlü bir destek vermiştir. Türkiye, Irak’ın istikrar ve yeniden imarına yönelik çabaları her türlü katkıyı yapmaya hazırdır. Bu gerek altyapı, gerek üstyapı bütün bu süreç içinde yapabileceğimiz her türlü destektir. Burada ticari ilişkilerimizde gıdaydı, ilaçtı her alanda her türlü desteği vermeye hazırız. Irak’ın kendi ayakları üstünde durması bölgesel güvenlik ve istikrar bakımından son derece önemlidir. Kıymetli kardeşim Salih’in çabalarıyla bu konuda da başarı sağlanacağına inanıyorum. Irak’ın yeniden imarı için Kuveyt’te düzenlenen konferansta 5 milyar dolarlık kredi taahhüt etmiştik. Bu taahhüdümüzü hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı hızlandırdık. Çatışmalarda zarar gören yerlerin imarı başta olmak üzere Irak’taki altyapı ve kalkınma projelerine katkı sağlamaya hazırız. Görüşmelerimizde ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi ulaştırma, gümrük, enerji ve su gibi alanlarda işbirliğimizin artırılması imkânları da ele aldık. İkili ticaretimizde 2013 yılında 16 milyar dolarla rekor kırmıştık.

20 MİLYAR DOLARA YÜKSELTELİM

Diyorum ki şimdi kaldığımız yerden hem onu egale edelim hem bunu 20 milyar dolara yükseltelim. Bu seviyeyi yeniden yakalamak hatta ikiye katlayalım. Bunu yapabilecek güce sahibiz. Türk özel sektörü, Irak ekonomisinin canlandırılması için her türlü katkıyı yapabilecek imkânlara sahiptir. Irak ile güvenlik alanında da temas ve işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Özellikle savunma sanayinde yapabileceğimiz çok şeyler var. Hepsinden önemlisi güvenlik. DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem Irak için tehdit oluşturmaktadır. Terörle mücadelemizde başarıya ulaşabilmek için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız.

İŞBİRLİĞİMİZİ DERİNLEŞTİRECEĞİZ

Önümüzdeki süreçte bu alanda işbirliğimizi derinleştireceğiz. Tüm bunların yanında en önemli sorun olan su konusunda da bunu etraflıca hem ikili hem heyetler arasında görüştük. Gerek bakanım konunun idrakinde ama ben özel temsilcim olarak bu işin başından itibaren içinde olan geçmişteki bakanımı (Veysel Eroğlu) Irak’a gönderip ilgililerle görüşmeler yapıp bu görüşmelerle birlikte çünkü bu sorunun daha çok su konusunun yönetimiyle ilgili sorunlar var.”

ORTAKLIK TÜM BÖLGEYE HİZMET

IRAK Cumhurbaşkanı Berham Salih de Irak’ta terörden arındırılmış bölgelerin yeniden imarı konusunda Türkiye’nin katkısını beklediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Irak artık iyi bir döneme girmek üzere. Yeniden imar ve kurumsal yapısıyla tekrar güçlenerek bölgede rolü güçlü bir ülke olarak tekrar hak ettiğimiz konumda olmayı arzulamaktayız. Kardeş ve komşu Türkiye’ye dostluk, kardeşlik ve her alanda ortak işbirliği mesajıyla da gelmiş bulunmaktayız. Irak, Türkiye ile gerçek anlamda bir işbirliği ve stratejik ortaklığı arzulamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı’na, bölgemizin istikrara kavuşması ve yeniden yapılanması için zamanın geldiğin ifade ettim.

SU İÇİN ÖZEL TEMSİLCİ İSTEDİ

Artık hiçbir şekilde dışarıdan birtakım vesayetlere ihtiyaç duymamaktayız. Bu ülkelerin halkları ve liderleri kendi aralarında işbirliği yapabilirler ve var olan çekişmeler ve krizleri ortadan kaldırabilirler. Irak ve Türkiye sahip olduğu stratejik konumu ve tarihiyle çok şey yapabilir. Bu ortaklık sadece iki ülkeye değil, tüm bölgeye hizmet edecektir. Türkiye ile Irak arasında su meselesinin iki ülke arasında problem olmasını arzulamıyoruz. Bu konuda Türkiye’den bir özel temsilci belirlenmesini önemli görüyoruz. Irak’ta terörden arındırılmış bölgelerin yeniden imarı konusunda Türkiye’nin katkısını bekliyoruz. Irak, geçtiğimiz yıllarda terör ve aşırıcılıktan ciddi zarar gördü. Suriye meselesinin çözülmesi ve Suriyelilerin özgür iradeleriyle kendi kaderlerini belirlemesini önemli görüyoruz. Irak’a ben sizden aldığım enerjiyle gideceğim ve ilişkilerimizi çok daha iyi düzeye taşımak için çalışacağım.”