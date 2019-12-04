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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
04.12.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Irak, Kuveyt, Suriye ve Türkiye’den isimler var! Büyük vurgun…

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Irak, Kuveyt, Suriye ve Türkiye’den isimler var! Büyük vurgun…

Mersin merkezli ilginç bir dolandırıcılık şebekesi ortaya çıkarıldı. Şebeke üyeleri Irak, Kuveyt, Suriye ve Türkiye’den isimler. Savaş mağdurlarının ihtiyacı olan ev, klima, jeneratör, battaniye, demir ve un için ihale yapacaklarını söyleyen şebeke üyeleri, çok sayıda kişiden para topladı. Katar ve Dubai’deki iki yardım derneği adına da sahte ihale evrakları düzenleyen şebekeye yönelik savcılık soruşturma başlattı.

IRAK ve Suriye’de yaşanan çatışmalar, milyonlarca insanın da evlerini terk etti çadırlarda yaşamaya başladı. Bu durumun, çeşitli kişiler için kazanç kapısı olarak görüldüğü anlaşıldı. Şebekenin faaliyetleri ise, Irak’ın Musul kentinde inşaat malzemeleri satan Osamah Jamal Jasim’in, Mersin polisine yaptığı başvuru ile ortaya çıktı. Soruşturmayı genişleten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çok sayıda kişinin ifadesini aldı.

3 BİN KONUTLUK PROJE

Soruşturma dosyasına göre, Osamah Jamal Jasim, Ankara’da yaşayan bir Iraklı tarafından Mersin’deki bir firmaya yönlendirildi. Bu kişi Jasim’e, Mersin’deki firmanın bir dizi büyük ihale için talep topladığını belirtti. Jasim, kendisine verilen telefon numarası ile bağlantıya geçti. Mersin’e giden Jasim, dosyada şebeke lideri olarak geçen ‘Doktor’ lakaplı Thamer Ahmet Shukur A. ile tanıştı. Mersin’de kurulu bir şirketi de olan A. Jasim’e Musul’da yapılacak 3 bin konutluk bir projeden söz etti.

Ancak ikinci görüşmede, konut projesinde imar sorunu olduğu, ancak 50 bin klima ve 80 jeneratör ihalesine katılabileceği söylendi. Jasim bu ihaleye katılabileceğini belirtti. İhaleye katılacak firmalara uluslararası komitenin onay vermesi için Jasim’in 100 bin dolar ödemesi gerektiği kaydedildi. Görüşmede, ihaleleri Katar ve Dubai’deki iki ayrı derneğinin düzenlediği belirtildi. Jasim bu talebi de kabul etti. Musul’a dönen Jasim’e, ekstra masrafların çıktığı 100 bin değil 150 bin dolar göndermesi istendi. Jasim, Erbil’deki bir döviz bürosu üzerinden paraları gönderdi.

KLİMA OLMADI BATTANİYE İHALESİNE GİR

Ancak aradan bir süre geçtikten sonra bu ihalede sorun çıktığı belirtilerek bu kez 250 bin battaniye için teklif verebileceği belirtildi. Jasim bu kez, battaniye ihalesi için teklif verdi. Aradan geçen süreçte bir gelişme olmayınca Jasim bir kez daha Mersin’e geldi. Jasim ile görüşen Thamer Ahmet Shukur A., yaşanan sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını Dubai’ye giderek sorunu çözeceğini söyledi. A., Jasim’den son olarak 7 bin dolar daha ödemesi gerektiğini söyledi ve bu parayı da aldı.

DEFOLU EŞYA İÇİN 20 BİN DOLAR

Jasim dışında, dolandırıldığını belirten bir diğer isim de Iraklı Hussein Mohammed Sadeo. Bu kişi de emniyet ifadesinde,  “Thamer Ahmet Shukur A.’ye 20 bin dolar verdim. Bu para karşılığında bana defolu fırın, buzdolabı, çamaşır makinası gibi malzemeler getirecekti. Ancak mallar gelmedi. Bunun için Mersin’e geldim. Beni Mersin’de, A.’nın oğlu A. T. A. karşıladı. Bu şahıslar günlerce beni oyaladı” dedi.

SAHTE İHALE EVRAKI DÜZENLEDİ

Soruşturma dosyasına giren şikâyetçi ve şüpheli ifadelerine göre, dolandırılan kişiler arasında Ürdünlüler de yer aldı. İfadelere göre düzenleneceği belirtilen hayali ihaleler ile ilgili sahte evrakları Katar’da yaşayan A. isimli kişi düzenledi. Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin bir kısmı da, Türkiye’de oturma izni isteyen Irak ve Suriyeliler için sahte evrak düzenledi.

‘BORCUM YOK DEMİYORUM’

Şebekenin lideri olmakla suçlanan Thamer Ahmet Shukur A. ise verdiği ifadede “Ben kimseyi dolandırmadım. Sahte belge düzenlemedim. Sadece 74 bin dolarla ilgili, müştekiden aldığım parayı onların adına demir için yatırdım. Karşıma çıkan hiçbir şahsa karşı borcum yoktur demiyorum. Yeter ki belge gerçek olsun” dedi Bir kısmı adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 10 şüpheliye ilişkin soruşturma ise sürüyor.

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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