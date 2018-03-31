Irak hükümeti: Tutukladık

Görüntülerde, bir adam, arabanın içerisinde yavru köpeği bacaklarının arasına sıkıştırarak kafasına yumrukla bayıltana kadar dövüyordu. Bu anı bir başkası kahkaha atarak telefonuna çekip sosyal medyada yayınladı. Bir kişi videonun Bursa'da Suriyeliler tarafından yapıldığını iddia etti. Hayvan koruma dernekleri olayın peşini bırakmadı. Sosyal medyada bu iki caninin yakalanması için imza kampanyası başlatıldı. Videonun yapılan araştırmalar sonucu Irak vatandaşları tarafından çekildiği ortaya çıktı. Irak hükümeti, iki şüphelinin tutuklandığını açıkladı.