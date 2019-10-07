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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriIrak Başbakanı Abdulmehdi: "Durum aşamalı olarak normale dönüyor"
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Gündem
AA
07.10.2019 - 22:11, Son Güncelleme:

Irak Başbakanı Abdulmehdi: "Durum aşamalı olarak normale dönüyor"

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Irak Başbakanı Abdulmehdi: "Durum aşamalı olarak normale dönüyor"

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, göstericilerin taleplerinin karşılanmaya devam edeceğini ve ülkede durumun aşamalı bir şekilde normale döndüğünü belirtti.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulmehdi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği ve ikili ilişkileri siyasi, ekonomik güvenlik ve bilimsel alanlarda geliştirme yolları ele alındı, bölgedeki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

"GÖSTERİCİLERİN TALEPLERİ KARŞILANMAYA DEVAM EDECEK"

Açıklamaya göre, ülkedeki gösterilerin ardından güvenlik durumunu incelediklerine işaret eden Abdulmehdi, göstericilerin meşru taleplerini karşılamaya devam edeceklerini aktardı.

Gösterilerin barışçıl niteliğini kaybettiğini savunan Abdulmehdi, "Başkent Bağdat başta olmak üzere bazı kentlerde durum aşamalı olarak normale dönüyor." ifadelerini kullandı.

Abdulmehdi, Irak ekonomisinin savaş ve yıkımların yanı sıra uzun zamandır ekonomik yaptırımlardan olumsuz etkilendiğini belirterek, ülkenin kaynaklarını, üretimini kullanmak istediklerini ve yatırımları desteklediklerini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü olduğuna dikkati çekerek, "bu ilişkileri geliştirmeye, Rus şirketlerinin petrol ve doğal gaz alanlarında yatırım ve yeniden yapılanmaya katılımlarını artırmaya, ticari alışverişi kolaylaştırmaya çalıştıklarını" ifade etti.

Lavrov, ülkesinin, Irak silahlı kuvvetlerini destekleme, DEAŞ ile mücadelede iş birliğini sürdürme, farklı bölgesel konularda koordinasyon içerisinde olma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Rusya'nın Bağdat Büyükelçisi Maxim Maxinmov, büyük petrol ve doğal gaz şirketlerinin yöneticileri ve temsilcileri hazır bulundu.

Irak tarafından Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyaz, Dışişleri ve Petrol bakanlıklarından yetkililer görüşmeye katıldı.

IRAK CUMHURBAŞKANI'NDAN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Berhem Salih de başkent Bağdat’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede Salih, ülkenin istikrarı önündeki zorluklardan kurtulmak için uluslararası toplumun desteğinin önemli olduğunu ifade etti.
Görüşmede, bölgedeki son siyasi gelişmelerin yanı sıra iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (07.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar...
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