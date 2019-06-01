İptali bırakalım önümüze bakalım
AK Parti, bayram boyunca ve seçimlere son iki hafta kala kampanyadaki önceliklerini belirledi. Sahadan gelen verilere göre stratejisini yenileyen parti, ekonomik sorunları çözebilecek tek partinin kendileri olduğuna vurgu yapacak. Seçim iptali tartışmalarından uzak durmayı planlayan parti kurmayları, kendi protestocu seçmenini ikna etmeye çalışacak.
AK Parti’nin İstanbul seçimleri için oluşturduğu ekip, iki önemli veriden yola çıkarak, “yapacakları ve yapmayacaklarına” ilişkin başlık çıkartıyor. Verilerden birini, sokakta yapılan görüşmelerden elde edilen sonuçlar, diğerini ise her hafta tekrarladıkları anketler oluşturuyor. Parti kurmaylarına göre, son günlerde Binali Yıldırım’ın kampanyasında yukarı doğru ivme olmaya başladı. Partide buna ilişkin saptamalar yapılırken, dikkat edilecek konular da yeniden masaya yatırıldı.
BAŞARDIK, BAŞARIRIZ
Edinilen bilgiye göre, seçmenle yapılan görüşmelerde ekonomik sorunlar en çok konu başlığı oluyor. Buna karşı parti kurmayları, “Evet ekonomide bir daralma yaşanıyor ama geçmişte bunun örneklerini gördük. 2008’de yaşanan krizi aşmayı biz başardık, bundan çıkmayı da biz başarırız. Bu konuda deneyimimiz var, bize güvenin” argümanını kullanacak. İstanbul seçiminin iptal edilmesi ve YSK’nın yenilenme kararının tabanda sıkıntı yarattığı da belirlenen diğer konu başlığını oluşturuyor. Parti kurmayları, bu konunun gündemden düşürülmesini planlıyor. Yapılan toplantılarda, “Bu konu kafa karışıklığı yaratıyor. Artık sosyal medyada ve ekranlarda bunun konuşulmaması gerekir. Bundan sonra önümüze ve yeni projelere bakmak lazım’ diyeceğiz” analizi yapıldı. Toplantıya katılanlar ayrıca, “Kararsız ve isteksiz seçmeni kim sandığa götürürse o kazanacak. Bizim seçmenimizden sandığa gitmeyen daha fazla olduğu için avantajlarımız var. Bize göre CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu alacağı oyu aldı. Sadece aşarı solcu seçmenden vermeyenlerden ona oy gelebilir. Oysa bizim küskün seçmen profilimiz çok yüksek. Onları ikna edersek kazanırız” yorumu yapıyorlar.
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