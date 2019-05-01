‘İptal kararını milletimiz asla kabul etmez’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İstanbul seçimlerine, demokrasi ve hukuk dışı bir müdahale, yalnız Millet İttifakı’na oy vermiş vatandaşlarımızı değil, Cumhur İttifakı’na oy vermiş vatandaşlarımızı da rencide eder. İktidarın başı bilmelidir ki aldıracağı bir iptal kararını milletimiz asla kabul etmez” dedi.
Akşener, grup toplantısında “Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Milletin verdiği kararı YSK değiştiremez. Samimi olmak kaydıyla, milli birlik ve ulusal uzlaşma adına atılacak her adıma, İYİ Parti gerekli desteği verecektir. Sandıktan iktidara verilen mesajlar gayet açıktır; illet, zillet, terörist dediğiniz milletten özür dileyin ve helallik isteyin” diye konuştu.
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