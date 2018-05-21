İptal edilmişti, karar değişti

İnce'nin miting iptalinin önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili aday listesine itirazı nedeniyle yaşandığı iddia edilmişti. Ancak iptalin ses kısıklığından kaynaklandığı duyuruldu. İnce'ye yakın kaynaklar Hürriyet'in "Ses kısıklığı deniyordu, nasıl çözdünüz?" sorusuna "Özel bir yöntemle ses kısıklığı giderilmeye çalışılıyor" yanıtını verdiler.

İnce, saat 14.30'da Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda, saat 17.00'de ise Zonguldak Madenci Anıtı önünde miting yapacak.

İNCE TWEET ATTI: SESİM BİRAZ DÜZELDİ

Muharrem İnce de Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, ''Sesim biraz düzeldi, bugün 14.30’da Bartın’da, 17.00’de Zonguldak’ta mitinglerimize devam edeceğiz. Sesim kötü çıkarsa kusura bakmayın'' dedi.

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