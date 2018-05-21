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    İptal edilmişti, karar değişti

    ANKARA
    21.05.2018 - 11:50 | Son Güncelleme:

    CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ses kısıklığı nedeniyle iptal ettiği iki mitingini yeniden yapma kararı aldı.

    İnce'nin miting iptalinin önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili aday listesine itirazı nedeniyle yaşandığı iddia edilmişti. Ancak iptalin ses kısıklığından kaynaklandığı duyuruldu. İnce'ye yakın kaynaklar Hürriyet'in "Ses kısıklığı deniyordu, nasıl çözdünüz?" sorusuna "Özel bir yöntemle ses kısıklığı giderilmeye çalışılıyor" yanıtını verdiler.

    İnce, saat 14.30'da Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda, saat 17.00'de ise Zonguldak Madenci Anıtı önünde miting yapacak.

    İNCE TWEET ATTI: SESİM BİRAZ DÜZELDİ

    Muharrem İnce de Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, ''Sesim biraz düzeldi, bugün 14.30’da Bartın’da, 17.00’de Zonguldak’ta mitinglerimize devam edeceğiz. Sesim kötü çıkarsa kusura bakmayın'' dedi. 

    İptal edilmişti, karar değişti

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