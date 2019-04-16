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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST - İSTANBUL
16.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘İptal edilmez’

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‘İptal edilmez’

CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimlerinin iptal edileceğine ihtimal vermediğini söyledi. İmamoğlu, “Biz bazı şeyleri düşünmenin bile demokrasiye zarar vereceğini düşünüyoruz. Seçimin yenilenmesinin sürece zarar vereceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Binali Yıldırım’ın basın toplantısından sonra partisinin Seyrantepe’deki Seçim Koordinasyon Merkezi’nde kameraların karşısına çıkan İmamoğlu özetle şunları söyledi:

HUKUKA SAYGISIZLIK

“Seçmen konusunda oluşan tüm kaygılarımızın birçoğunu reddettiler İstanbul’da. Usule uygun seçmen denildi, biz de kabul ettik. Bu iddialarda bulunan sayın rakibimizin, özellikle bu konuları dile getirmiş olması, seçim öncesi hiçbir işlem yapmamış olması ve seçimden sonra bunları tek tek açıklama, buradan bir şeyler elde etme çabasını anlayabilmek mümkün değildir. Bunun tek açıklaması, bu iddiaların seçimi kaybettikten sonra uydurulup, üretildiğidir. YSK’nın aldığı kararlara rağmen, Sayın Yıldırım’ın seçimi murdar ilan etmesi hukuka saygısızlıktır. Kazanamadığı bir seçimi, murdar ilan etme gayretkeşliğidir. Hani hukuka saygı gerekirdi? Bana tavsiyelerde bulunuyor. Hani ağır başlı olmak gerekirdi? Hani YSK’ya saygı duymak gerekirdi?
Binali Bey, ‘Neden geçersiz oylar benim lehime artmaktadır. Yanlışlık varsa, her iki adayın da oylarının aynı oranda artması gerekir. Bu da oylarımızın sandıkta iç edildiğini gösteriyor’ diyor. Kusura bakmayın. Reklam ajansınızla konuşun. Ha bire, ‘Bas mührü AK Parti logosunda ampule’ diye ilan yapmışlar. Burada bir örneği var. Sıklıkla, geçersiz oy sayılanların birçoğunda, mühür olarak logonun üzerine basılmış.
Ben toplumu infiale sokuyormuşum. Ben topluma iyi mesajlar vermiyormuşum. Hatta İstanbul’u hareketlendiriyormuşum. Bak hareketlendirdiğim doğru. Nereye gitsem binlerce insan etrafıma toplanıyor. Beni gören İstanbullular gülümsüyor. Görmek istiyorsa Sayın Yıldırım’ı pazara davet ediyorum, yemeğe davet ediyorum, kahvaltıya davet ediyorum. Hatta İstanbul’un 3 güzide kulübü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçına da davet ediyorum. Beraber gidelim.

BELGENİN YANDAŞLIĞI OLMAZ

Maltepe seçiminin sayımıyla ilgili yaptıklarını sanki CHP yapmış gibi ifade etmelerini şaşkınlıkla takip ediyorum. Tutanak var burada. İki hâkimin ve müdür vekilinin imzasıyla olayı çıkartanlar tek tek yazılmış. Resmi belge. Olay çıkartan CHP’liler diyorlar. Devletin hâkimleri yalan mı yazmış bunu? Bu belgenin yandaşlığı olmaz. Üzülerek artık 15 günü bitirdik. AK Partili seçmenlere, kardeşlerime, vatandaşlara seslenmek istiyorum. Bir an için düşünün. Ben sizin adayınız olsaydım ne düşünürdünüz. Bu kadar net aslında. Bunu düşünün yeter.”

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