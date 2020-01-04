MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİpsala Sınır Kapısı’nda ticareti yasak olan 235 canlı güvercin ele geçirildi
GeriGündem İpsala Sınır Kapısı’nda ticareti yasak olan 235 canlı güvercin ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA-Koray Ustabaşı
Haber Giriş: 04.01.2020 - 15:34,Son Güncelleme:/

İpsala Sınır Kapısı’nda ticareti yasak olan 235 canlı güvercin ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İpsala Sınır Kapısı’nda ticareti yasak olan 235 canlı güvercin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Edirne’nin İpsala ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme” kapsamında ticareti yasak olan 235 canlı güvercin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Edirne’deki İpsala Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda Yunanistan’dan gelen bir minibüs riskli bulundu. Aracın rutin gümrük kontrolü sırasında bagajında kafesler bulunduğu dikkat çekti. Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli araçta yapılan aramada araç bagajında bulunan 13 kafes içerisinde toplamda 235 canlı güvercin yakalandı.
Operasyonda ele geçirilen güvercinler, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Sorumlular hakkında yürütülen tahkikat devam ediyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle