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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali LEYLAK/DHA
21.07.2018 - 08:32, Son Güncelleme:

İplik fabrikası alev alev yandı

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İplik fabrikası alev alev yandı

Şanlıurfa’da bir iplik fabrikasında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, tonlarca iplik ve pamuk balyası yanarak kül oldu. Söndürme çalışmaları sırasında çöken duvarın altında kalan 2 işçi yaralandı. Yangın 6 saatlik çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına alınabildi.

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  • Fabrikada büyük yangın Saatler sürdü…
  • Fabrikada büyük yangın Saatler sürdü…
  • Fabrikada büyük yangın Saatler sürdü…
  • Fabrikada büyük yangın Saatler sürdü…
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Abdullah Şeker’e ait iplik fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, iplik ve pamuk balyalarının bulunduğu depoya sıçradı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede söndürme çalışmalarında yetersiz kalınınca, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme araçları ile ilçe belediyelerinin sulama araçları ve AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Deponun duvarları iş makineleriyle yıkılarak müdahale edildi. Söndürme çalışmaları sırasında fabrikanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Duvarın altında kalan 2 işçi, ekipler tarafından çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de olay yerine gelerek söndürme çalışmaları hakkında görevlilerden bilgi aldı. Ekiplerin saatler süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, tonlarca iplik ve pamuk balyası yanarak kül oldu.

Büyük çaplı zarara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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