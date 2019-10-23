iPhone’u ver, sen tuşlu al

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
23.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Kocaeli’de kendisini ‘evliya’ olarak tanıtıp ‘mürit’ toplayan ve geçen hafta yapılan operasyonda tutuklanan ‘Rafet Efendi’ lakaplı Şaban Özdil hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Şikâyetçi olan mağdurlardan biri Özdil’in “Mümin lükse kaçmaz” diyerek 7 bin liralık telefonunu istediğini, karşılığında ise 200 lira göndererek “Kendine tuşlu telefon al” dediğini anlattı.

MÜSLÜMAN DEĞİL MÜMİN

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geçtiğimiz hafta yaptığı operasyon neticesinde kendisini ‘Hızır Aleyhisselam’ olarak da tanıttığı iddia edilen Şaban Özdil ve 8 kişi, ‘Suç işlemek için örgüt kurmak’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanmıştı. Kendisini ‘Müslüman’ değil ‘mümin’ olarak tanımlayan ve namaz ile hac ibadetlerini reddettiği belirtilen Özdil’in faaliyetleri hakkında bilgi veren eski mürit S.Y. şunları anlattı:

İMTİHANDAN GEÇİRİYORMUŞ

Rafet Efendi denilen kişi sürekli ayetlerle konuşur, sohbete katılanların dini duygularına dokunur, onları sürekli bir şeylerle imtihan ettiğini söylerdi. Teyzem bana Rafet Hoca’nın dediklerine ‘tamam’ dememi, söylediklerini yapmam halinde imtihanlardan geçeceğimi söyledi. Birkaç gün sonra Rafet beni telefonla aradı. Bana ‘Hissettiğime göre sen yüksek şeyler kullanıyormuşsun, mümin lükse kaçmaz, kocadan yüksek kullanmaz’ dedi. Ben de ‘Haklısınız’ dedim. Telefonumun fiyatını sordu. Ben de (Iphone 7 Plus) taksitle 7 bin liraya aldığımı söyledim. Bana ‘Zaten biliyordum, hissetmiştim, gönder’ dedi. Ben de telefonumu Rafet’e gönderdim. Aradan 2-3 ay ay geçmesine rağmen telefonum gelmedi. Teyzeme telefonumun gelmediğini söyledim. O da ‘Telefon gelecek, sabırlı ol, sen böyle mi imtihandan geçiyorsun?’ diye bana kızdı.

TEYZEMLE GERİ GÖNDERDİ

Sonrasında Rafet telefonda bana ‘Mümin lükse kaçmaz, sana bir miktar para gönderiyorum, kendine tuşlu telefon al, bu telefonu da etrafındakilere göster’ dedi. Hatırladığım kadarıyla postane hesabıma 200 lira gönderdi. Parayı çektim. Kendime tuşlu telefon aldım. Sonra ailem durumun farkına vardı ve telefonumu sordular. Artık Rafet’e telefonda kızmaya başladım. Ailemin durumdan haberdar olması halinde işlerin kötüye gideceğini söyledim. Rafet ilk başta telefonu göndermeye yanaşmadı. Ancak sonrasında telefonu teyzem vasıtasıyla bana gönderdi. Bu olaylardan 2 ay kadar sonra kafamda soru işaretleri olmaya başladı. Uzak durmaya başladım, bir daha irtibata geçmedim.”

 

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