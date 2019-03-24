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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hande NAYMAN/DHA
24.03.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

İpek'in annesi anlattı! Doktor gördüğünde bir gariplik olduğunu fark etmiş...

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İpek'in annesi anlattı! Doktor gördüğünde bir gariplik olduğunu fark etmiş...

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde yaşayan İpek Şimşek (16), halk arasında kemik kanseri olarak bilinen 'osteosarkom' hastalığı ile mücadele ediyor. Ayağa kalkıp okula gitmek isteyen İpek, Küba'da uygulandığı belirtilen kanser aşısını olabilmek için hayırseverlerden yardım ve destek bekliyor.

Bayraklı'da yaşayan Özlem Şimşek (43) ve Ekrem Şimşek (54) çiftinin kızları İpek Şimşek, lise eğitimine başlamadan hemen önce sol bacağında hissettiği şiddetli ağrı nedeniyle 2018 yılı Ağustos ayında doktora başvurdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde yapılan tetkiklerin ardından gelişim ağrısı yaşadığı söylenen İpek, evine gönderildi. Bayraklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitimine başlayan İpek, ağrılarının devam etmesi nedeniyle bu kez Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde, İpek'in sol bacağında, kemiği çoktan zedelemiş olan bir tümör bulunduğu fark edildi.

ANNE YAŞANANLARI ANLATTI

Kızının bu süreçte çok yoğun ağrılar çektiğini dile getiren Özlem Şimşek, yaşananları şöyle anlattı:

"Daha sonra İpek'in bacağını kalçaya kadar alçıya aldılar ve yürümesi yasaklandı. Patoloji raporları temiz çıktı, ancak öyle değilmiş. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevki yapıldı. Ameliyatla tümörlü kemiğin alınacağı, yapay kemik takılacağı söylendi. Yaklaşık 7 saatlik bir ameliyat olması gerekiyordu, ancak 3,5 saatte çıktı. Ameliyatta doktor tümörü gördüğünde bir gariplik olduğunu fark etmiş ve sadece patoloji için örnek alıp ameliyatı iptal etmiş. Bunun iyi huylu bir tümör olamayacağını anlamış. Bu ameliyatta kırıklara çubuk yerleştirdiler ve tek faydası İpek'in acılarının dinmesi oldu. Daha sonra patoloji sonuçları belli oldu ve yapısı farklı osteosarkom tanısı konuldu. Yaklaşık 2,5 ay önce kemoterapi görmeye başladı. Kemoterapiyle birlikte 62 kilodan 52 kiloya düştü ve saçları döküldü."

İpekin annesi anlattı Doktor gördüğünde bir gariplik olduğunu fark etmiş...

'HİÇ TANIMADIĞIM İNSANLAR İPEK İÇİN AĞLAMAYA BAŞLADI'

Kemoterapi süreciyle birlikte İpek'in iyileşebilmesi için başka çareler aradıklarını söyleyen anne Şimşek, kızına Küba'da uygulanan kanser aşısının yapılması için şu sözlerle destek istedi:

"Çevremizdeki insanlardan bazıları Küba'da kanser tedavisinin yapılabildiğini söyledi. Araştırdık ve kanser aşısının olduğunu öğrendik. Bu aşının yan etkisi yokmuş ve kemoterapi gibi değilmiş. Bu süreçte eşim de ben de kızımızın yanında olabilmek için işimizi bırakmak zorunda kaldık, kırtasiye dükkanımızı kapattık. Bir işe girsek de haftada 3 gün izin alma lüksümüz olmuyor. Şu anda akrabalarımızın desteğiyle geçinebiliyoruz. Her anne kızını iyileştirebilmek ister ancak Küba benim için çok büyük bir hayaldi. Daha sonra İpek'in öğretmeni bize destek olabilmek için bir yardım kampanyası başlattı. O zamana kadar bize bir ihtiyacımız olup olmadığı sorulduğunda her zaman 'Dua edin yeter' derdim. Ancak hiçbir gelirimiz kalmamıştı, İpek'in dengeli beslenmesi, ilaçlarını alması gerekiyordu. Bu yüzden bizler de bu kampanya ile yola çıktık. O kadar çok insan bizimle beraber oldu ki, hiç tanımadığım insanlar İpek için ağlamaya başladı. Yaklaşık 15 günde verilen destek 30 bin TL'ye ulaştı. Bu bizim için büyük bir umut oldu. Rabbim nasip ederse, birilerinin Küba'ya gidebilmemiz için bize yol göstereceğine, destek olacağına ve maddi yardım yapacağına inanıyorum."

İpekin annesi anlattı Doktor gördüğünde bir gariplik olduğunu fark etmiş...

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