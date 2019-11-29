İpek böceği destekleme ödemeleri ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'İpek böceği desteği kapsamında 2 bin 62 üreticimize 5,8 milyon lira ödeme yapacağız.' dedi. Bu gelişmenin ardından ipek böceği destekleme ödemeleri hakkında, merak edilen detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, ipek böceği destekleme ödemeleri ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine 29 Kasım Cuma günü başlayacaklarını bildirdi. İşte, söz konusu ödemeler hakkında ayrıntılar...
Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, destek ödemelerinin bugün saat 18.00'den sonra Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacağını belirterek, "İpek böceği desteği kapsamında 2 bin 62 üreticimize 5,8 milyon lira ödeme yapacağız." bilgisini paylaştı.
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