İOKBS sonuçları açıklandı | MEB, bursluluk sınavı sonuçlarını açıkladı
Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) günlerdir merakla beklenen sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bursluluk sınavı sonuçlarını açıklamasının ardından sınava katılım sağlayan öğrenciler, kendilerine ait sonuçları sorgulamak istiyor. Peki, İOKBS sınav sonucu nasıl sorgulanır?
3 Haziran 2018'de yapılan, ortaokul ve lise öğrenimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrencilerin katıldığı İOKBS sınavına ait sonuçlar, MEB tarafından az önce adayların erişimine açıldı. Sonuçlar Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebiliyor. İşte, MEB İOKBS sonuç açıklama sayfası...
İOKBS SONUÇLARI
Öğrencilerin merakla beklediği 2018 bursluluk sınavı sonuçları MEB tarafından açıklandı. Adayların merakla beklediği bursluluk sınavı sonuçları şuan MEB'in resmi adreslerinden sorgulanabiliyor. Bursluluk sınav sonucunu öğrenmek için sorgulama sayfasının linkini haberimizden bulabilirsiniz.
MEB, bursluluk sınavı sonuçlarını beklendiği gibi 18 Temmuz'da açıkladı. Sonuçlar "http://www.meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden öğrenilebilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.
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