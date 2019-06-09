İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?
Bursluluk sınavı, sonuçları, soruları ve cevapları ile öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Devlet tarafından tahsis edilecek olan İOKBS bursunu alabilmek için sınava giren öğrenciler, sınavın soruları ve cevapları ile birlikte sonuçlara kilitlendi. Peki, İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ile birlikte sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bursluluk sınavının soruları ve cevapları, bayramın sona ermesiyle birlikte birçok öğrencinin de gündeminde yer almaya başladı. Sınav sonuçları öncesinde sorular ve cevapları görüntülemek isteyen öğrenciler, buna göre sağlamalarını gerçekleştirebilecek. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
SINAV SONUÇLARI 22 TEMMUZ'DA
İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Bursluluk sınavının soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak. Soru ve cevapların 10 Haziran Pazartesi günü itibariyle erişime açılması bekleniyor.
İTİRAZLAR SORULAR YAYIMLANDIKTAN SONRA
Sınav sorularında ya da sonuçlarında herhangi bir hata olduğunu düşünen vatandaşlar, soruları ve cevap anahtarlarının yayımlanmasından itibaren 5 gün içerisinde itirazlarını gerçekleştirebilecek.
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