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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.06.2019 - 20:36, Son Güncelleme:

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?

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İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?

Bursluluk sınavı, sonuçları, soruları ve cevapları ile öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Devlet tarafından tahsis edilecek olan İOKBS bursunu alabilmek için sınava giren öğrenciler, sınavın soruları ve cevapları ile birlikte sonuçlara kilitlendi. Peki, İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ile birlikte sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Bursluluk sınavının soruları ve cevapları, bayramın sona ermesiyle birlikte birçok öğrencinin de gündeminde yer almaya başladı. Sınav sonuçları öncesinde sorular ve cevapları görüntülemek isteyen öğrenciler, buna göre sağlamalarını gerçekleştirebilecek. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

SINAV SONUÇLARI 22 TEMMUZ'DA

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bursluluk sınavının soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak. Soru ve cevapların 10 Haziran Pazartesi günü itibariyle erişime açılması bekleniyor.

İTİRAZLAR SORULAR YAYIMLANDIKTAN SONRA

Sınav sorularında ya da sonuçlarında herhangi bir hata olduğunu düşünen vatandaşlar, soruları ve cevap anahtarlarının yayımlanmasından itibaren 5 gün içerisinde itirazlarını gerçekleştirebilecek.

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