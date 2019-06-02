İOKBS bursluluk sınavı kaç dakika sürecek ve saat kaçta bitecek?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavı için öğrenciler sınav merkezlerinde ter dökmeye başladı. 5,6,7,8,9,10 ve 11'ncı sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı İOKBS bursluluk sınavı kaç dakika sürecek sorusu ise birçok kişinin gündeminde yer alacak. Peki, İOKBS bursluluk saat kaçta ve kaç dakika sürecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İOKBS bursluluk sınavı kaç dakika sürecek sorusu, sınav merkezleri önünde bekleyen velilerin gündemindeki konu oldu. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre İOKBS bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İOKBS BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA?
Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır. Bu bilgiler dahilinde sınav 12.00'da tamamlanacak.
Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala, hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkamayacak.
SINAVIN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
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