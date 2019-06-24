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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.06.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

İOKBS Bursluluk sınav sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

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İOKBS Bursluluk sınav sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi kılavuzunda İOKBS olarak anılan bursluluk sınavı için gözler kurumun resmi internet sitesine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde yer alan bilgilere göre 22 Temmuz Cumartesi günü erişime açılması beklenen İOKBS sınav sonuçları, henüz erişime açılmaması dolayısıyla birçok kişinin gündeminde yer aldı. Peki, İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Bursluluk sınavı sonuçları için açıklamaları merakla bekleyen öğrenciler, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce gencin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınav sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre 22 Temmuz tarihinde erişime açılması bekleniyordu. Sonuçların, diğer sonuç açıklama takvimlerine denk gelmesi dolayısıyla salı günü itibariyle erişime açılması öngörülüyor.

ADAYLAR SINAVDA NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

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