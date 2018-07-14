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    İntizar kimdir, kaç yaşındadır?

    Hürriyet Haber
    14.07.2018 - 08:39 | Son Güncelleme:

    Magazin basınında çıkan haberlerin ardından İntizar kimdir araması internette en çok aranan kelimeler arasında yerini alırken, ikinci aranan konu da İntizar'ın kaç yaşında olduğu. İşte İntizar kimdir sorusunun cevabı

    1974'de Tunceli'de doğan İntizar'ın soyadı Arslan'dır. Babası asker, annesi ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir' de yaşamıştır. İzmir'de bir müzik yarışmasında Türk halk müziği ve pop müzik dallarında birinci olan sanatçı, Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca Ferdi Tayfur'un dikkatini çekti ve albüm teklifi aldı. Uzun yıllar Ferdi Tayfur ile çalıştı.

    Sanatçı Ağrı Eğitim Fakültesi / Edebiyat Öğretmenliği bölümü mezunudur.

    Gitar ve bağlama çalmaktadır.

    KONSERDE KEŞFEDİLDİ

    Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca konseri izleyenler arasında olan Ahmet Selçuk İlkan ve Ferdi Tayfur, konser sonrası İntizar’la irtibata geçer, Ferdi Tayfur, İntizar’a, sesini çok beğendiğini ve ona albüm yapmak ister.

    Albümleri

    Gelincik (1997)
    Gece Nemi (2000)
    Göçebe (2002)
    Aldanırım (2003)
    Nazar Boncuğum (2005)
    Ihlamurlar Altında / Nazar Boncuğum (2006)
    Ömrüm Senindir (2009)
    Aşk Yağmurları (2013)

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    Etiketler: şarkıcı , intizar kimdir
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