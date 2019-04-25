İntikamını bir yıl sonra aldı... Aynı yerlerinden vurdu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİntikamını bir yıl sonra aldı... Aynı yerlerinden vurdu
GeriGündem İntikamını bir yıl sonra aldı... Aynı yerlerinden vurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)
25.04.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

İntikamını bir yıl sonra aldı... Aynı yerlerinden vurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

KARAMAN'da besicilik yapan Mustafa U., (37), aralarındaki husumet nedeniyle 1 yıl önce kendisini bacakları ve karnından tüfekle yaralayan Ali İnan'ı (44), tabancayla vücudunun aynı yerlerinden vurdu. Yaralanan İnan hastaneye kaldırıldı, Mustafa U. gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi 2'nci Sokak'ta meydana geldi. Besici Mustafa U., 1 yıl önce iddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ali İnan tarafından tüfekle açılan ateş sonucu bacakları ve karnından yaralandı. Mustafa U. tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra tutuklanan İnan ise yaklaşık 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Halen karaciğerinde tüfekten çıkan saçmaların bulunduğu belirtilen Mustafa U., bugün sokakta Ali İnan ile karşılaştı. Mustafa U., üzerindeki tabancayla İnan'a 4 el ateş etti.

AYNI YERLERDEN VURDU

Vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanan Ali İnan, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, bacakları ve karnından yaralanan İnan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada çevrede toplanan kalabalığın meraklı gözlerle sağlık görevlilerinin müdahalesini izlemesi dikkat çekti. Yaralı Ali İnan, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa U. da polis tarafından suç aleti tabancayla birlikte olay yerinde gözaltına alındı.

Yaralının kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Mustafa U., gazetecilerin 'Niçin saldırdınız?' sorusuna ''Bana küfür etti, vurdum. Daha önce beni vurmuştu. Ceza almadı'' karşılığını verdi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Bakan duyurdu... Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Tacizciyi kaydetti, yaşadıklarını anlattı: 'Korkuyorum'

Güngören'de okulda deney sırasında patlama

Anayasa Mahkemesi 57 yaşında... Devletin zirvesi törende buluştu