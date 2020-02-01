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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 01.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

İntikam çetesi çöktü

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
İntikam çetesi çöktü

İstanbul polisi, çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 1’i Rus, 3’ü Ukraynalı, 4’ü Gürcistanlı, 8’i Azerbaycanlı 16 kişiyi gözaltına aldı.

 

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da çeşitli suçlara karıştığını belirlediği ve Rusya ile bağlantılı olduğunu tespit ettiği organize suç çetesini teknik ve fiziki takibe aldı. Dün erken saatlerde çeteye yönelik operasyon düzenleyen polis, 1’i Rusya, 3’ü Ukrayna, 4’ü Gürcistan, 8’i ise Azerbaycan uyruklu toplam 16 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda 11 tabanca ve değişik çapta 222 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin Türkiye’ye Beşiktaş’ta cipinde çapraz ateşe tutularak öldürülen Azerbaycanlı mafya babası Rövşen Caniyev’in intikamını almak için geldikleri belirtildi. Cinayetten sorumlu tuttukları Azerbaycanlı mafya babası ‘Loto Guli’ lakaplı Nadir Selifov’u vurmak istedikleri öğrenildi. 

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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