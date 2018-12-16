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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
16.12.2018 - 16:26, Son Güncelleme:

İntihara yol açmak da ağır cezalık

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
İntihara yol açmak da ağır cezalık

Antalya’da, eski sevgilisi Zehra Demir’e(19) psikolojik baskısı uygulayan ve bıçakla genç kızın kapısına dayanıp intihar etmesine yol açan Süleyman Taruk(18) ile ilgili davada, hakim ailenin isyanına kulak verdi ve ağır ceza mahkemesinde yargılanma yapılmasının yolunu açtı.

Antalya’da boyacılık yapan Taruk geçen yıl, yaşadığı mahalleden Demir ile tanıştı. İki genç sevgili oldu. Demir, daha sonra Taruk’u terk etti. Taruk, 28 Eylül akşamı eski sevgilisine, “Ağabeyini arayıp yaşadıklarımızı anlatacağım” dedi. Ardından kızın evine gidip zile bastı. Evde, Demir’in ablasının evlilik hazırlıkları için gelen misafirler vardı. Demir’in iki kardeşi aşağıya Taruk’un yanına indi. Sokakta tartışma sürerken Demir, olanları ailesinin diğer fertlerinin öğreneceğinden korkup dördüncü kattan atladı. Grubun yanına düşen Demir, hastanede can verdi.

O an bıçakla Demir Ailesi’ne saldıran Taruk, 29 Eylül’de intihara yönlendirme savıyla tutuklandı. Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Ekim günü, intihara yönlendirme suçuna dört yıldan 16 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü ve davanın asliye ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini vurgulayarak, görevsizlik kararı verdi. Taruk, ‘suçun mahiyetinin değişme ihtimali, delil durumu ve tutuklamanın tedbir oluşu’ nedeniyle tahliye edildi. Bu skandal, Hürriyet’te 5 Kasım günü haberleştirildi.

BİR HAKİM ‘OLMAZ’ DEDİ

Taruk’a Antalya 16’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Ailenin avukatı Adil Cin, mahkemeye başvurup görevsizlik verilmesini istedi. Dilekçesinde, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 84/4. maddesi gereği “Kişileri cebir veya tehdit kullanarak, intihara mecbur edenler kasten öldürmeden sorumlu tutulur” suçundan yargılanması gerektiğini vurguladı. Cin, Taruk’un terör örgütü üyeliği ve uyuşturucu kullanma suçundan sabıkalı olduğunu hatırlattı.

Hakim Gültekin Demir, 27 Kasım’da itiraza hak verdi. Hakim Demir, görevsizlik kararı vererek, hangi mahkemenin bakacağına karar vermesi için dosyayı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nde gönderdi. Kararda, Taruk hakkında TCK’nın 84/4. maddesinin koşullarının oluşup oluşmadığının tartışılması gerektiğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Sanığın Zehra Demir’i ilişkisi nedeniyle ailesi nezdinde sürekli rencide ettiği, evin kapısına dayandığı, bıçakla tehdit içeren sözler sarf ettiği, telefonda ‘Telefonu aç yoksa sizin evin orada kıyamet kopacak’ dediği, cebir kullanarak eve girmeye çalışması sonucunda ölenin dördüncü kattan atladığı...”

Cin, kararı sevinçle karşıladığını belirterek, “İlk itirazımızda olumlu sonuç aldık. Bölge Adliye Mahkemesi’nin bu dava dosyasını ağır ceza mahkemesine göndereceğini umuyorum. Böylece davayı doğru yola sokmuş oluruz” dedi. Cin, soruşturması eksik yürütmesinden ötürü savcı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ekledi.

Teşekkür etseydiniz Tutuklamaya gerek yokmuş...
Teşekkür etseydiniz! Tutuklamaya gerek yokmuş...


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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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