İntihara yol açmak da ağır cezalık
Antalya’da, eski sevgilisi Zehra Demir’e(19) psikolojik baskısı uygulayan ve bıçakla genç kızın kapısına dayanıp intihar etmesine yol açan Süleyman Taruk(18) ile ilgili davada, hakim ailenin isyanına kulak verdi ve ağır ceza mahkemesinde yargılanma yapılmasının yolunu açtı.
Antalya’da boyacılık yapan Taruk geçen yıl, yaşadığı mahalleden Demir ile tanıştı. İki genç sevgili oldu. Demir, daha sonra Taruk’u terk etti. Taruk, 28 Eylül akşamı eski sevgilisine, “Ağabeyini arayıp yaşadıklarımızı anlatacağım” dedi. Ardından kızın evine gidip zile bastı. Evde, Demir’in ablasının evlilik hazırlıkları için gelen misafirler vardı. Demir’in iki kardeşi aşağıya Taruk’un yanına indi. Sokakta tartışma sürerken Demir, olanları ailesinin diğer fertlerinin öğreneceğinden korkup dördüncü kattan atladı. Grubun yanına düşen Demir, hastanede can verdi.
O an bıçakla Demir Ailesi’ne saldıran Taruk, 29 Eylül’de intihara yönlendirme savıyla tutuklandı. Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Ekim günü, intihara yönlendirme suçuna dört yıldan 16 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü ve davanın asliye ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini vurgulayarak, görevsizlik kararı verdi. Taruk, ‘suçun mahiyetinin değişme ihtimali, delil durumu ve tutuklamanın tedbir oluşu’ nedeniyle tahliye edildi. Bu skandal, Hürriyet’te 5 Kasım günü haberleştirildi.
BİR HAKİM ‘OLMAZ’ DEDİ
Taruk’a Antalya 16’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Ailenin avukatı Adil Cin, mahkemeye başvurup görevsizlik verilmesini istedi. Dilekçesinde, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 84/4. maddesi gereği “Kişileri cebir veya tehdit kullanarak, intihara mecbur edenler kasten öldürmeden sorumlu tutulur” suçundan yargılanması gerektiğini vurguladı. Cin, Taruk’un terör örgütü üyeliği ve uyuşturucu kullanma suçundan sabıkalı olduğunu hatırlattı.
Hakim Gültekin Demir, 27 Kasım’da itiraza hak verdi. Hakim Demir, görevsizlik kararı vererek, hangi mahkemenin bakacağına karar vermesi için dosyayı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nde gönderdi. Kararda, Taruk hakkında TCK’nın 84/4. maddesinin koşullarının oluşup oluşmadığının tartışılması gerektiğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:
“Sanığın Zehra Demir’i ilişkisi nedeniyle ailesi nezdinde sürekli rencide ettiği, evin kapısına dayandığı, bıçakla tehdit içeren sözler sarf ettiği, telefonda ‘Telefonu aç yoksa sizin evin orada kıyamet kopacak’ dediği, cebir kullanarak eve girmeye çalışması sonucunda ölenin dördüncü kattan atladığı...”
Cin, kararı sevinçle karşıladığını belirterek, “İlk itirazımızda olumlu sonuç aldık. Bölge Adliye Mahkemesi’nin bu dava dosyasını ağır ceza mahkemesine göndereceğini umuyorum. Böylece davayı doğru yola sokmuş oluruz” dedi. Cin, soruşturması eksik yürütmesinden ötürü savcı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ekledi.
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