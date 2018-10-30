İntihar izi yok tırnakta DNA var
Ankara'da bir plazanın 20. katından düşen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Adli Bilişim Uzmanları ile Siber Suçlar polisi önemli bulgular elde etti.
Genç kadının telefonu, bilgisayar ve sosyal medya hesaplarını inceleyen uzmanlar hazırladıkları raporda, Çet’in şüpheli Çağatay Aksu’yu telefonuna “Çağatay bey” olarak kaydettiği, Berk Akand’ın telefon numarasının ise kayıtlı olmadığı belirtildi. Çet’in telefonunda, bilgisayarında, sosyal medya hesaplarında paylaşımlarının incelendiği belirtilen raporda “intihar ve intiharı özendirici herhangi bir bilgi, belge, bulgu, video ve fotoğraflara rastlanmadı” denildi.
ÖLÜMÜNDEN 4 GÜN ÖNCE GÖRÜŞME
Raporda ayrıca, Çet’in 29 Mayıs’taki ölümünden 4 gün öncesine kadar tutuklu bulunan patronu Çağatay Aksu ile yaptığı görüşme ve yazışmalarına da yer verildi. Çet’in diğer şüpheli Berk Akand ile herhangi bir görüşme ve yazışmasına rastlanılmadığı da kaydedildi.
Çet’in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı raporda ise Çet’in el tırnaklarından alınan iki doku örneğinin olay sırasında Çet’in yanında olan patronu Çağatay Aksu’nun arkadaşı, şüpheli Berk Akand’a ait olduğu saptandı. Diğer tırnaklarda bulunan erkek dokusunun ise kime ait olduğu saptanamadığı bilgisine yer verildi.
GİTMEK İSTEDİ, BIRAKMADILAR
Soruşturma dosyasına giren önemli delillerden birisi ise Çet’in kulpu kopan çantası oldu. Olayın yaşandığı plazada bulunan Çet’e ait çantanın kulpunun bir tarafının koptuğu, bunun da “Çet’in şüphelilerin yanında ayrılmak istediği, çıkmak isterken şüphelilerin kendisini bırakmak istemediği, yaşanan çekişmede çantanın kulpunun koptuğu” değerlendirilmesi yapıldı.
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