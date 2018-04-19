İntihar değil cinayet çıktı

Olay, 3 gün önce 18.40 sıralarında Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Dere Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre telefonla polisi arayan ihbarcı, bir şahsın çatıya çıkıp intihar etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis, kapısı açık eve girdiğinde erkek bir şahsı karnından ve sırtından vurulmuş, sırtüstü yatar halde buldu. Bunun üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ölen şahsın Ümit Tekbaş (26) olduğunu belirledi.



CİNAYETİ POLİS ORTAYA ÇIKARDI

Çalışmalar sonucunda polis, ölen şahsın arkadaşı tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Zanlı Yusuf G.'nin (39) arkadaşı Tekbaş’ı evine çağırıp buluştuğu, ikilinin birlikte alkol ve uyuşturucu kullandığı öğrenildi. Yaşanan tartışma sonrasında Yusuf G.'nin tabancasıyla Tekbaş'ı vurduğu belirlendi.



TABANCA VE UYUŞTURUCU MADDEYLE YAKALANDI

Öte yandan olay sonrası evden kaçan ve polise ihbarda bulunan Yusuf G. adresinde bulunamadı. Bunun üzerine polis, 3 saat sonra şahsı ruhsatsız silahıyla birlikte gözaltına aldı. Şahsın üst aramasında bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.