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    İntihar değil cinayet çıktı

    Hürriyet Haber
    19.04.2018 - 07:27 | Son Güncelleme:

    İstanbul Gaziosmanpaşa’da intihar ihbarı üzerine olay yerine giden polis cinayeti ortaya çıkardı. Hayatını kaybeden şahsın arkadaşıyla birlikte evde uyuşturucu partisi yaptıktan sonra tabancayla öldürüldüğü belirledi. Zanlı olaydan 3 saat sonra tabanca ve bir miktar uyuşturucuyla birlikte gözaltına alındı.

    Olay, 3 gün önce 18.40 sıralarında Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Dere Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre telefonla polisi arayan ihbarcı, bir şahsın çatıya çıkıp intihar etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis, kapısı açık eve girdiğinde erkek bir şahsı karnından ve sırtından vurulmuş, sırtüstü yatar halde buldu. Bunun üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ölen şahsın Ümit Tekbaş (26) olduğunu belirledi.

    CİNAYETİ POLİS ORTAYA ÇIKARDI

    Çalışmalar sonucunda polis, ölen şahsın arkadaşı tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Zanlı Yusuf G.'nin (39) arkadaşı Tekbaş’ı evine çağırıp buluştuğu, ikilinin birlikte alkol ve uyuşturucu kullandığı öğrenildi. Yaşanan tartışma sonrasında Yusuf G.'nin tabancasıyla Tekbaş'ı vurduğu belirlendi.

    TABANCA VE UYUŞTURUCU MADDEYLE YAKALANDI

    Öte yandan olay sonrası evden kaçan ve polise ihbarda bulunan Yusuf G. adresinde bulunamadı. Bunun üzerine polis, 3 saat sonra şahsı ruhsatsız silahıyla birlikte gözaltına aldı. Şahsın üst aramasında bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi.
    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Etiketler: Cinayet , NoMobil , gündem
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