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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
16.05.2019 - 17:03, Son Güncelleme:

İntihar ettiği sanılıyordu... Ömer'in ailesinden yeni iddia

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İntihar ettiği sanılıyordu... Ömer'in ailesinden yeni iddia

KONYA'da çatı katında iple asılı halde cansız bedeni bulunan ve intihar ettiği öne sürülen ortaokul öğrencisi Ömer P.'nin (13) ailesi, oğullarının bulunduğu yerde sürekli spor yaptığını, ölüm olayının da ipin boynuna dolanması sonucu meydana geldiğini iddia etti.

Olay, Salı günü saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Şehit Erkan Kaçar Sokak'ta meydana geldi. Yaşardoğu Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ömer P., annesi Fatma P. tarafından çatı katında bulunan oyun alanında ipe asılı halde bulundu.

Annenin yardım istediği komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ömer P.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, küçük çocuğun intihar etmiş olma ihtimali üzerinde dururken, aile, oğullarının herhangi bir sağlık ve psikolojik problemi olmadığını, intihar etmesi için bir sebep bulunmadığını söyledi. 

OYUN OYNARKEN İP BOYNUNA DOLANMIŞ

Acılı aile, Ömer P.'nin pozitif bir çocuk olduğunu vurgulayarak, cesedinin bulunduğu yerde sürekli spor yaptığını, olay anında da spor yaparken demire bağladığı ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Savcılığın başlattığı soruşturma sürüyor.

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