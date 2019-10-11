‘İntihar etti’ demişti müebbeti isteniyor
İSTANBUL Avcılar’da aralarında çıkan tartışma sonrası eşi Ayten Deligözoğlu’nun (41) kendisini başından vurarak intihar ettiğini söyleyen Hasan Deligözoğlu (39) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Tutuklanan Hasan Deligözoğlu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede “Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek” ve “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma, bulundurma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası istendi.
Hasan Deligözoğlu, 2 çocuğunun annesi 10 yıllık eşinin ölümünün ardından “Tartışma uzayınca eşim ruhsatsız tabancayı eline alarak bana doğrulttu, ateş etmeye çalıştı ancak silah patlamadı. Sonrasında silahı kendi başına doğrulttu” demişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle