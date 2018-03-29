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    İntihar etmişti... ByLock'çu değilmiş

    Davut CAN / DHA
    29.03.2018 - 21:17 | Son Güncelleme:

    İzmir'de, FETÖ/PDY üyesi olduğu ve ByLock kullandığı iddiasıyla açığa alınınca çalıştığı hastanede intihar eden Asistan Dr. Hasan Orhan Ç.'nin (28), güncellenmiş ByLock listesinde kullanıcı olmadığı ortaya çıktı.

    İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Anabilim Dalı’nda görev yapan Asistan Dr. Hasan Orhan Ç. hakkında, ByLock kullanıcısı ve FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla soruşturma açıldı ve ardından açığa alındı. Hasan Orhan Ç., 19 Şubat 2017’de hastanenin 10'uncu katından kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, gıyabında yürütülen soruşturmada, önceden örgütün kriptolu haberleşme sistemini kullandığı öne sürülen Hasan Orhan Ç.’nin, ByLock kullanıcısı olmadığını belirledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararında 'Hasan Orhan Ç.’nin telefon hattında daha önce ByLock programını kullandığının tespit edildiği, daha sonra güncellenmiş listede yapılan sorgulamada ByLock programını kullanmadığının belirlendiği’ yer aldı.

    SES İzmir Şubesi Başkanı Hülya Ulaşoğlu, bir yıl önce yaptıkları başvuruda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, açığa alınma olayıyla intihar olayı arasında illiyet bağı bulunmadığı gerekçesiyle Hasan Orhan Ç.’nin ölümü hakkında takipsizlik kararı verdiğini belirterek, "Şimdi mahkemelere düşen görev, bizim bir yıl önceki haklı talebimizi dikkate alarak bu yöneticiler hakkında ‘ölüme sebebiyet vermek’ten gereğini yapmak" dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , doktor , gündem
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