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    'İntihar ediyorum notta yazdığım numaraları arayıp haber verin'

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    28.05.2018 - 21:14 | Son Güncelleme:

    ABD'den, saç ektirmek için İstanbul'a gelen 49 yaşındaki Amerikalı Stephan Michael King, Taksim'de kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu. Başına poşet geçirilmiş ve plastik kelepçeyle boğazı sıkılmış halde bulunan King'in yanında el yazısıyla yazılmış bir not bulundu. Notta, intihar ettiğini, cesedinin bulunduğunda notta yazdığı 3 tanıdığına ait telefon numaralarının aranarak haber verilmesini istediği bildirildi.

    İntihar ediyorum notta yazdığım numaraları arayıp haber verinBeyoğlu Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Hocazade Sokak üzerindeki bir otelde, çalışanlar bir süre önce Türkiye’ye gelen Amerikan vatandaşı Stephan Micheal King’in (49) uzun süre odasından çıkmaması üzerine durumdan şüphelendi. Saat 11.30 sıralarında içeriye giren çalışanlar, King'in cesediyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri otele geldi. Otel odasına giren sağlık ekipleri, King'in üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

    Polisin yaptığı incelemede, King'in başına poşet geçirilip, boğazının plastik kelepçeyle sıkılması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. King'in yanında el yazısıyla yazılmış bir not bulundu. Notta, intihar ettiğini, bulunduğunda notta yazan 3 tanıdığına ait telefon numaralarının aranarak haber verilmesinin yazdığı belirtildi. Polisin de notta yazan telefon numaralarını arayarak olayı haber verdiği bildirildi. Polisin intihar olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

     

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    Etiketler: gazetehaberleri , Stephan Michael King , gündem
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