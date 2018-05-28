'İntihar ediyorum notta yazdığım numaraları arayıp haber verin'

Beyoğlu Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Hocazade Sokak üzerindeki bir otelde, çalışanlar bir süre önce Türkiye’ye gelen Amerikan vatandaşı Stephan Micheal King’in (49) uzun süre odasından çıkmaması üzerine durumdan şüphelendi. Saat 11.30 sıralarında içeriye giren çalışanlar, King'in cesediyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri otele geldi. Otel odasına giren sağlık ekipleri, King'in üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin yaptığı incelemede, King'in başına poşet geçirilip, boğazının plastik kelepçeyle sıkılması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. King'in yanında el yazısıyla yazılmış bir not bulundu. Notta, intihar ettiğini, bulunduğunda notta yazan 3 tanıdığına ait telefon numaralarının aranarak haber verilmesinin yazdığı belirtildi. Polisin de notta yazan telefon numaralarını arayarak olayı haber verdiği bildirildi. Polisin intihar olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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