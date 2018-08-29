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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hakan AKGÜN / DHA
29.08.2018 - 11:25, Son Güncelleme:

İntihar eden Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürünü böyle uğurladılar

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İntihar eden Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürünü böyle uğurladılar

Samsun'da makam odasında tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son veren 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Alagöz (54) için görev yaptığı okulda tören düzenlendi.

Samsun'da dün akşam makam odasında beylik tabancasıyla intihar eden 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Cihan Alagöz için bugün görev yerinde tören düzenlendi. Törene Polis Akademisi Başkanı Prof.Dr. Yılmaz Çolak, Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Cihan Alagöz'ün eşi Nurgül, kızları Emine ve Ceren Alagöz ile emniyet mensupları katıldı. Mesai arkadaşının ve ailesinin gözyaşı döktüğü törende dualar edilip helallik alındı. Alagöz'ün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi. Alagöz'ün Çorum merkez Ulu Cami'de ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi

İntihar eden Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürüne son görev
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3 YIL ÖNCE ATANDI

1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Alagöz'ün Çorum'da doğduğu, 1989 yılında Polis Akademisi'nden mezun olduğu ve sırasıyla İstanbul, Van, Sinop, Samsun İl Emniyet Müdürlüklerinin çeşitli birimlerinde ve Filistin'de uluslararası kuruluşta görev yaptığı belirtildi.  Alagöz'ün, Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü iken, 8 Nisan 2015'te 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne atandığı ifade edildi.

İntihar eden Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürünü böyle uğurladılar


İntihar eden Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürünü böyle uğurladılar


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