İntihar eden 2 kadın onların ismini vermişti... Flaş gelişme!
Adıyaman'da boş arazide av tüfeği ile vurularak ölen Songül Önemli (26) ve Cansu Güven'in (21) intihar ettiği belirlenmişti. Olay öncesi cep telefonlarına ses kaydı yaptığı belirlenen kadınların kayıtta intiharlarından sorumlu tuttukları 6 kişinin ismini söyledikleri, öğrenilmişti. 6 şüpheli 'intihara yönlendirme' suçundan tutuklandı.
Olay, cuma gecesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
Boş araziden gelen silah sesleri üzerine bölgeye giden mahalle sakinleri, Songül Önemli ile Cansu Güven'i yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cansu Güven'in öldüğü belirlendi. Hastaneye kaldırılan Songül Önemli de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, ikisi de bekar olan Önemli ile Güven'in arkadaş olduklarını, ailelerinin birbirleriyle görüşmesine izin vermediği için intihar etmeye karar verdiklerini belirledi. Akşam saatlerinde boş araziye gelen iki arkadaştan Songül Önemli'nin önce Cansu Güven'e ateş ettiği, ardından da aynı tüfekle kendini vurduğu belirlendi.
2 KADIN, ONLARIN İSİMLERİNİ VERMİŞ
Ölen Güven ve Önemli'nin cep telefonunu inceleyen polis, telefon intihara karar verdiklerini ve intiharlarından dolayı sorumlu tutulması gereken ailelerinden 6 kişinin isminin geçtiği ses kayıtlarına ulaştı. Polis, bu bilgiler üzerine ses kayıtlarında ismi geçen 6 kişiyi gözaltına aldı.
6 KİŞİ 'İNTİHARA YÖNLENDİRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Adıyaman'da, boş arazide av tüfeğiyle intihar ettikleri belirlenen Songül Önemli (26) ve Cansu Güven'in (21) cep telefonuna yaptıkları ses kaydında intiharlarından sorumlu olarak tuttukları ve polisin gözaltına aldığı M.Ö., A.Ö.,E.Ö.,İ.Ö.,N.U. ve C.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli 'intihara yönlendirme' suçundan tutuklandı.
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