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    ‘İntihar’ diyen abi cinayetten tutuklandı

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    03.07.2018 - 22:20 | Son Güncelleme:

    Güngören, Tozkoparan Mahallesi’ne perşembe saat 20.30 sıralarında bir intihar ihbarı üzerine giden polis ekibi, evli ve iki çocuk annesi Hatice Uzun’un (34) cansız bedeniyle karşılaştı.

    Evde olan Uzun’un kocası O. Uzun ile kardeşi Bilal Takır, doğalgaz borusuna asarak intihar ettiğini söyledi. Otopside Hatice Uzun’un ölümünün intihar olmadığı belirlenince polis soruşturmayı genişletti. Adli Tıp Raporu çıktıktan sonra polisi telefonla arayan Takır, ablasını öldürdüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan Takır ifadesinde şunları söyledi: “Ablam, eniştemi aldatıyordu. Evde aldatma konusunu konuşunca sinirlerime hâkim olamadım. Boğazını sıkarak öldürdükten sonra doğalgaz borusuna asarak intihar gibi gösterdim.” Bilal T., sevk edildiği Bakırköy Adalet Sarayı’nda nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Güngören , son dakika , haberler
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