17 metre yÃ¼kseklikten dÃ¼ÅŸen Aysun YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi kayÄ±tlara Ã¶nce â€˜ÅŸÃ¼pheli Ã¶lÃ¼mâ€™ olarak geÃ§ti. SavcÄ±lÄ±k soruÅŸturmasÄ±nda 'intihar' denilerek kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verilen dosya 25 EylÃ¼l 2018â€™de takipsizlik kararÄ± sonrasÄ± kapatÄ±ldÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±m ailesinin itirazlarÄ± Ã¼zerine dosyayÄ± inceleyen avukat Rukiye Leyla SÃ¼ren dosyadaki eksikliklere dikkat Ã§ekti. Dosyada Aysun YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n atladÄ±ÄŸÄ± iddia edilen pencerede YÄ±ldÄ±rÄ±m'a ait parmak izine rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±ca tanÄ±klarÄ±n HTS kayÄ±tlarÄ± da dosyada yoktu. Avukat SÃ¼renâ€™in itirazÄ±yla takipsizlik kararÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

YapÄ±lan DNA incelemesinde ise Aysun YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Ã¼Ã§ tÄ±rnaÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸ yerinin mÃ¼ÅŸterisi olan, terk ettiÄŸi erkek arkadaÅŸÄ± O.T.'ye ait DNA bulgularÄ±na rastlandÄ±. Avukat Rukiye Leyla SÃ¼ren'in savcÄ±lÄ±ÄŸa yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurunun ardÄ±ndan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konulan O.T hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

"GERÃ‡EKLER SU YÃœZÃœNE Ã‡IKTI"

Ä°ki yÄ±ldÄ±r hukuk mÃ¼cadelesi verdiklerini ifade eden Aysun YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n annesi HÃ¼sniye YÄ±ldÄ±rÄ±m, "DosyamÄ±z tekrar aÃ§Ä±ldÄ±ktan ve detaylÄ± bir araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±ktan sonra DNA sonuÃ§larÄ± Ã§Ä±ktÄ±. KÄ±zÄ±mÄ±n Ã¼Ã§ tÄ±rnaÄŸÄ±nda DNA bulundu. Bu DNA Aysun'un patronun arkadaÅŸÄ± ve aynÄ± zamanda mÃ¼ÅŸterisi olan kiÅŸiye ait. Yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Biz ailesi olarak intihar ettiÄŸine hiÃ§bir zaman inanmadÄ±k. BÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadeleden sonra gerÃ§ekler su yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±" diye konuÅŸtu.

"ACIMIZLA YÃœREÄžÄ°MÄ°Z YANA YANA DOSYANIN PEÅžÄ°NE DÃœÅžTÃœK"

KÄ±zÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi gÃ¼nÃ¼ hiÃ§ unutamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden acÄ±lÄ± anne HÃ¼sniye YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"28 Åžubat 2018 yavrumun katledildiÄŸi gÃ¼n. Bize telefon geldi. Hastaneye vardÄ±ÄŸÄ±mda benim kÄ±zÄ±m kÄ±rmÄ±zÄ± alandaydÄ±. Doktorlar 'baÅŸÄ±nÄ±z saÄŸ olsun' dedikten sonrasÄ±nÄ± ben hatÄ±rlamÄ±yorum. Biz kÄ±zÄ±mÄ±zÄ± defnettikten sonra acÄ±mÄ±zla yÃ¼reÄŸimiz yana yana dosyasÄ±nÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼k. AcÄ±m sÃ¶ndÃ¼ mÃ¼ sÃ¶nmedi. YÃ¼reÄŸim yanÄ±yor ama bÃ¼yÃ¼k bir hukuk mÃ¼cadelesi verdik. Bir taraftan yeni deliller Ã§Ä±kÄ±yor. Son 1 aydÄ±r yÃ¼reÄŸimize bir nebze de olsa su serpildi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ DNA incelendi ve rapor Ã§Ä±ktÄ±. KÄ±zÄ±mÄ±n Ã¼Ã§ tÄ±rnaÄŸÄ±nda DNA'ya ulaÅŸÄ±ldÄ±. O ÅŸahsÄ± tanÄ±mÄ±yorum. Sadece fotoÄŸrafÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Yetkililere Ã§aÄŸrÄ±m; adaletin yerini bulmasÄ±. Hak edenlerin hak ettiÄŸi cezayÄ± bulmalarÄ±nÄ± istiyorum. Hak ettikleri cezayÄ± Ã§eksinler. Ä°ndirimlerden de yararlanmasÄ±nlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir cana kÄ±ymÄ±ÅŸtÄ±r. Bu canla beraber kaÃ§ kiÅŸi mezara giriyor. Bunu da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundursunlar."

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"DOSYAYI Ä°NCELEDÄ°ÄžÄ°NÄ°ZDE BÄ°R Ä°NTÄ°HAR VAKASI OLMADIÄžINI GÃ–RÃœRSÃœNÃœZ"

Ä°ki yÄ±ldÄ±r hukuk mÃ¼cadelesi veren YÄ±ldÄ±rÄ±m ailesinin avukatÄ± Rukiye Leyla SÃ¼ren, dosya incelediÄŸinde intihar vakasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n net bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

SÃ¼ren, "OlayÄ±n oluÅŸuyla Aysun'un bulunduÄŸu ÅŸekil, vÃ¼cudundaki izler birbiriyle Ã¶rtÃ¼ÅŸmÃ¼yor. Bir intihar vakasÄ±yla Ã¶rtÃ¼ÅŸmÃ¼yor. Zaten bu sebeple ben dosyada bu kadar Ä±srarcÄ± oldum. DosyayÄ± bir hukukÃ§u olarak incelediÄŸinizde zaten bunun bir intihar vakasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z. DÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yerde kan izi yok. Telefonla bir insan intihar etmez. Åžule Ã‡et ile Ã§ok ortak noktasÄ± var. Ã–rneÄŸin; pencerede parmak izleri yok. HiÃ§ tutunmadan o dar pencereden Aysun kendini nasÄ±l aÅŸaÄŸÄ± atacak? BÃ¼tÃ¼n bu sorularÄ± sormak lazÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

"EKSÄ°K BÄ°R Ä°NCELEME Ä°LE Ä°NTÄ°HAR DENÄ°LEREK KAPATILDIÄžINI GÃ–RDÃœM"

Avukat Rukiye Leyla SÃ¼ren, "Aile iki yÄ±ldÄ±r bir hukuk mÃ¼cadelesi veriyor. Bunun ilk dÃ¶nemlerini yalnÄ±z baÅŸÄ±na bu mÃ¼cadeleyi vermiÅŸler. BÃ¼tÃ¼n itirazlar yapÄ±lmasÄ±na raÄŸmen hem savcÄ±lÄ±k hem mahkeme olayÄ± intihar olarak kapatmÄ±ÅŸ. Aile baÅŸka bir seÃ§enek kalmamÄ±ÅŸtÄ±. Bunun Ã¼zerine KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu'na baÅŸvurdular. DosyayÄ± incelediÄŸimde ÅŸunu gÃ¶rdÃ¼m. Ã–ncelikle etkin bir soruÅŸturma yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Bir ceza dosyasÄ±nda maktul ortadayken hangi soruÅŸturmalar yapÄ±lmasÄ± gerekiyorsa bu soruÅŸturmalarÄ±n maalesef yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eksik bir inceleme ile 'intihar' denilerek kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"TERK ETTÄ°ÄžÄ° ERKEK ARKADAÅžININ DNA Ã–RNEKLERÄ° EÅžLEÅžTÄ°"

DosyayÄ± inceledikten sonra Ã¶ncelikle Anayasa Mahkemesi'ne baÅŸvurduÄŸunu sÃ¶yleyen avukat SÃ¼ren, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"DosyanÄ±n iÃ§ine daha Ã§ok girdiÄŸimizde Ã¶rneÄŸin Aysun'un cep telefonun delil listesinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n listesinde olmamasÄ±na raÄŸmen maalesef karakol tarafÄ±ndan aileye kÄ±rÄ±k bir ÅŸekilde sivri bir cisimle kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir ÅŸekilde iade edildiÄŸini fark ettik. Yeni delil sebebiyle tekrar dilekÃ§e vererek tekrar dosyanÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± talep ettik. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± da bu konuya sessiz kalmayarak dosyayÄ± yeniden aÃ§tÄ±, yeni bir savcÄ± atandÄ±. Son birkaÃ§ aydÄ±r yapÄ±lan incelemelerle HTS ve baz istasyon kayÄ±tlarÄ± geldi. En sonunda da Aysun'un Ã¼Ã§ tÄ±rnaÄŸÄ±nÄ±n iÃ§inde bizim ve ailenin ÅŸikayetÃ§i olduÄŸu terk ettiÄŸi erkek arkadaÅŸÄ±nÄ±n DNA Ã¶rnekleri eÅŸleÅŸti."

O.T. HAKKINDA YAKALAMA KARARI Ã‡IKARILDI

YÄ±ldÄ±rÄ±m ailesi, olay anÄ±na ve sonrasÄ±na yÃ¶nelik delil saklayan, orada bulunan kiÅŸilerle ilgili de suÃ§ duyurusunda bulundu. Aysun YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Ã¼Ã§ tÄ±rnaÄŸÄ±nda DNA'sÄ± bulunan O.T. hakkÄ±nda ise yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

"Kasten adam Ã¶ldÃ¼rmekten aranan ÅŸahÄ±s yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kamaz ama TÃ¼rkiye'de bir yerlerde" diyen acÄ±lÄ± ailenin avukatÄ± Rukiye Leyla SÃ¼ren, "Biz emniyet gÃ¼Ã§lerimize gÃ¼veniyoruz. Bir an Ã¶nce yakalanmasÄ±nÄ± talep ediyoruz. Bu dosyada hukukÃ§u olarak bizim iki gÃ¶revimiz var. Hem o dosyanÄ±n gerÃ§eÄŸine ulaÅŸmak hem de gelecekte yeni Aysun'larÄ±n olmasÄ±nÄ± engelleyecek caydÄ±rÄ±cÄ± bir yargÄ±lamaya mahal vermek. Bu yargÄ±lama sonucunda da hiÃ§bir iyi hal almadan katilin cezalarÄ±nÄ± mutlaka mahkemece verilmesini saÄŸlamak" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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