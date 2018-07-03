İntihar denilmişti! Kardeşinden korkunç itiraf

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen Perşembe Günü 20.30 sıralarında Tozkoparan Mahallesi’nde bir intihar ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden polisler, evli ve iki çocuk annesi 34 yaşındaki Hatice Uzun’un cansız bedeniyle karşılaştı. O sırada evde olan genç kadının eşi O.U. ve kardeşi Bilal T.’nin Hatice Uzun’un doğalgaz borusuna asarak intihar ettiğini söyledi. Otopside Hatice Uzun’un ölümünün intihar olmadığı belirlenince polisin soruşturmayı genişletti. Polisi telefonla arayan Bilal T. ablasını kendisini öldürdüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan Bilal T., “Ablam eniştemi aldatıyordu. Evde ablamla aldatma konusunu konuşunca sinirlerime hâkim olamadım. Ablamın boğazını sıkarak öldürdükten sonra doğalgaz borusuna asarak intihar süsü verdim” şeklinde ifade verdi.

Hatice Uzun’un eşi O.U.’nun bilgisine başvurulurken katil kardeş Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcının ‘kardeşi kasten öldürmek’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Bilal T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.