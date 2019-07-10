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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)
10.07.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

İnternetten tanıştı birlikte olmak istedi! Odadan 2 kişi çıkınca...

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SULTANGAZİ'de gasptan kaçan kişi, yarı çıplak halde beşinci kattaki dairenin balkonundan sarkarak yardım bekledi.

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  • Gasptan kaçmak için yarı çıplak halde balkondan sarkan kişiyi itfaiye kurtardı
  • Gasptan kaçmak için yarı çıplak halde balkondan sarkan kişiyi itfaiye kurtardı
  • Gasptan kaçmak için yarı çıplak halde balkondan sarkan kişiyi itfaiye kurtardı
  • Gasptan kaçmak için yarı çıplak halde balkondan sarkan kişiyi itfaiye kurtardı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Zeytinburnu'nda yaşayan bir kişi, iddiaya göre internette tanıştığı kişiyle birlikte olmak için anlaştı. Tanıştığı kişinin Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki evine giden bu kişi, evin başka odasından çıkan ve tanıştığı kişinin arkadaşları olduğu öğrenilen 2 kişi tarafından dövüldü.

YARI ÇIPLAK ADAMI GÖRENLER ŞAŞKINLIK YAŞADI

Evdekilerin parasını alarak, zorla senet imzalatmak istediği öne süren kişi yarı çıplak halde 5. kattaki dairenin balkonuna çıktı. 

Yarı çıplak bir halde balkondan sarkan kişi, 'yardım edin' diye bağırmaya başladı. Evin bulunduğu caddeden geçenler, yarı çıplak adamı görünce kısa bir şaşkınlık yaşadıktan sonra hemen polis ve itfaiyeye haber verdi. Evde bulunan 3 erkek ise olay yerinden koşarak kaçtı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzattıkları merdivenle pencerede asılı kalan adamı kurtardı. Aşağıya indirilen adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

DÖVÜP PARAMI ALDILAR

Polis merkezine götürülen adam burada verdiği ifadesinde, "İnternette tanıştığım kişi birkaç gün süren yazışmaların ardından  Sultangazi'deki eve davet etti. Eve geldiğimde tanıştığım kişinin yanı sıra yan odadan tanımadığım 2 kişi çıktı. 3 kişi beni dövüp paramı aldı.

Zorla senet imzalatmak istedikleri sırada balkona çıkarak yardım istedim. Bana zarar vereceklerinden korktuğum için de aşağıya sarktım" dediği öğrenildi.  Polis kaçan şüphelileri ararken görgü tanıkları 5 katlı binadan sarkan kişiyi görünce polis ve itfaiyeye haber verdiklerini söyledi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan balkonda asılı kalan adamın itfaiye merdiveni ile aşağıya indirilmesi cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, adamın yarı çıplak bir halde yardım beklediği görülüyor.  İtfaiye ekipleri uzattıkları sepetli merdivenle asılı kalan adamı kurtarıyor.

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