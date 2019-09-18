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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)
18.09.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

İnternetten sattıkları tüfekleri 'otomotiv parçası' diye kargolamışlar

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İnternetten sattıkları tüfekleri 'otomotiv parçası' diye kargolamışlar

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir depoya baskın yapan polis, 787 tüfek ele geçirdi. Tüfeklerin internet üzerinden satılıp alıcıya kargoyla ulaştırıldığı, ürün çeşidi olarak da 'otomotiv parçası' diye beyan edildiği ortaya çıktı.

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  • İnternetten kaçak tüfek satılan depoya operasyon
  • İnternetten kaçak tüfek satılan depoya operasyon
  • İnternetten kaçak tüfek satılan depoya operasyon
  • İnternetten kaçak tüfek satılan depoya operasyon
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli'den Türkiye'nin farklı illerine silah satışı gerçekleştirildiğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda da Sarayköy ilçesinde bulunan bir depoya operasyon düzenlendi. Depoda 787 adet, yasa dışı imal edilmiş tüfek ele geçirildi. Depoda bulunan A.Ö. gözaltına alındı. Tüfeklere el konuldu.

Polis, tüfeklerin internet üzerinden satışa sunulduğunu, ödemesi kapıda yapılacak şekilde alıcıya kargo ile gönderildiğini belirledi. Ayrıca tüfeklerin kargo şirketlerine 'otomotiv parçası' olarak beyan edildiği ortaya çıktı. A.Ö. sorguya alınırken, polis soruşturmayı sürdürüyor.

 

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