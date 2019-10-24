Yasak olmasına rağmen internetten satacaktı! Yakalandı
İstanbul’da internet üzerinden satılmaya çalışılan ‘örümcek’ ve ‘hint şebeği’ türü 2 maymun alıcı rolündeki polisler tarafından düzenlenen operasyonla ele geçti. 1 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası sözleşmelerle ticareti ve bulundurulması yasak olan maymunları internet üzerinden satan bir kişiyle ilgili bilgi aldı. Maymun satıcısıyla alıcı rolünde bağlantı kurdu.
Telefonda yapılan pazarlığın ardından Zeytinburnu’nda buluşma için anlaştılar. Buluşma yerinde polis ekipleri gerçek kimliklerini açıklayarak 2 maymuna el koyarken, maymunları satmaya çalışan Y.K. gözaltına alındı.
'Örümcek' ve 'Hint şebeği' türü 2 maymunun Irak’tan getirildiği, 8 aylık maymunun 8 bin 500 TL’ye, 4 aylık maymunun da 7 bin 500 TL’ye satılmaya çalışıldığı belirtildi.
Gözaltına alınan satıcı sorgusunun ardından serbest kalırken, maymunların olası hastalıklar için gerekli muayeneden geçirilerek hayvanat bahçesine teslim edileceği belirtildi.
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