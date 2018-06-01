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    İnternetten parfüm alırken dikkat! Bu siteye giren dolandırılıyor

    Tarık DEMİR
    01.06.2018 - 17:08 | Son Güncelleme:

    İstanbul merkezli satış yapan 'parfumeristore' adlı internet sitesi üzerinden satış yapan parfüm dolandırıcıları binlerce kişiyi mağdur etti ve etmeye devam ediyor.

    İnternetten parfüm alırken dikkat!.. İnternet üzerinden satış yapan 'parfumeristore' adlı internet sitesinden orijinal diye sahte ürünler satarak para uğruna insanların sağlıklarıyla oynuyorlar...

    SAHTE PARFÜMLERİ KAMPANYAYLA SATIYORLAR

    '2 al 1 öde' gibi bir de satış politikası yapan dolandırıcılar, kimi zaman boş kutu kimi zaman da sipariş edilmeyen ve ellerinde olan şişelerin içine zararlı kimyasallar koyup müşterilere yolluyor.

    FARKLI ADRESLERDEN KARGO YAPIP HEDEF ŞAŞIRTIYORLAR...

    Parfüm dolandırıcıları, internet üzerinden verilen siparişleri de farklı adreslerden Gökser İleti Depolama ve Paketleme ismiyle kargo yaparak da hedef saptırıyor ve müşteriler muhatap bulamıyor. Dolandırıcıların kargolama işlemini daha çok İstanbul Kağıthane'de bulunan Gürsel Mahallesi'nde yaptığı da öğrenildi. Öte yandan mağdurlar, sitede yer alan iletişim kısmındaki sahte adreste de kimseyi bulamıyor ve sitede yer alan mail adresinden ise yanıt alamıyor.

    İnternetten parfüm alırken dikkat Bu siteye giren dolandırılıyor
    Parfüm sahtecileri, 2 al 1 öde şeklinde yapılan sözde kampanyalarla da umut satıp, insanları dolandırıyorlar...

    BİNLERCE MAĞDUR VAR...

    Aldığı ürünler ile ilgili mağduriyetlerini sosyal medya ve tüketici sitelerinde de ifade eden binlerce kişi, bu dolandırıcıların 0(537) 841 58 93 numaralı telefon dahilinde WhatsApp üzerinden de sipariş aldığını ancak satıştan sonra cevap vermediklerini ifade ediyor.

    ORİJİNAL DİYE SAHTE ÜRÜN SATIYORLAR!

    Parası peşin alınmış sahte ürünleri şişesi çizik, kutusu darbeli paketlere koyan para avcılarının bazen de boş kargo gönderdiği öğrenildi. Satış gerçekleşene kadar muhataplarına sattıkları ürünlerin orijinal olduğunu savunan dolandırıcılar, şişe içindeki kimyasal karışımların bulunduğu sahte parfümlerle halkın sağlığını da tehdit ediyor.

    Etiketler: sahte parfüm , Dolandırıcı , dolandırıcılık , şikayet , gündem
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